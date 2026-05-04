El Ayuntamiento de Teruel renueva su compromiso con el Teatro Marín para los próximos 10 años

El Ayuntamiento de Teruel renueva su compromiso con el teatro Marín para realizar actuaciones de artes escénicas y musicales durante los próximos 10 años. Así lo ha aprobado esta mañana el pleno municipal correspondiente al mes de mayo.

Según los datos aportados por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, el Teatro Marín ha acogido unas 350 actuaciones en la última década, a las que habría que sumar las organizadas por otras entidades, llegando así fácilmente a los cerca de 450 eventos.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj ha declarado que es una de las mejores inversiones realizadas por el Ayuntamiento que han permitido en los últimos años aumentar notablemente la calidad y la cantidad de las actividades culturales en la ciudad. Durante este periodo, el teatro ha acogido prácticamente todas las disciplinas escénicas, con programación de teatro, música, danza, circo, magia, humor y espectáculos familiares, ofreciendo una propuesta variada y para todos los públicos.

Noticias relacionadas

Foto de familia de los Premios Simón en el Teatro Marín de Teruel. / ACA

El Teatro Marín ha sido utilizado por el Ayuntamiento para la promoción de la cultura en la ciudad. Además, con la finalidad de ampliar la actividad cultural de iniciativa privada, tal y como se ha estado haciendo hasta ahora, se pretende continuar con la puesta a disposición de terceros, siempre que se destine actividades culturales. Esta renovación del compromiso ha sido respaldada por todos los grupos municipales.