La curiosa propuesta para celebrar el Día Internacional de los Museos en Zaragoza: Hip hop filosófico o un combate Kant vs. Platón

Como cada año, el 18 de mayo es la fecha designada para conmemorar el Día Internacional de los Museos -DIM-. Organizada por el Consejo Internacional de Museos -ICOM-, en 2026 el lema sobre el que se organizan las actividades es 'Museos uniendo un mundo dividido'. Por eso, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de sus cuatro museos romanos (el museo Pablo Gargallo continúa cerrado por reformas) ha organizado tres jornadas en las que la actividad girará en torno a la filosofía y el arte.

Durante la presentación de las jornadas en el escenario del teatro romano de Zaragoza, tanto Sara Fernández, consejera de Cultura del ayuntamiento, como Vicente Simón, técnico de la unidad de Museos y representante de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, han coincidido en señalar que el DIM va a servir para reflexionar y crear pensamiento crítico, así como para "confrontar el pensamiento clásico con la actualidad".

Este año se desplazan las actividades del día 18, fecha internacional, al fin de semana previo por ser lunes. Desde el viernes 15 de mayo, los museos municipales ofrecerán jornada de puertas abiertas, hasta el lunes a las 14.30 horas. Los espacios museísticos se convertirán durante estos días en foros abiertos de diálogo social a partir del arte.

Filosofía útil para entender el presente

"Teníamos una deuda con el pensamiento clásico", ha explicado Simón. El técnico de los museos zaragozanos ha reseñado que el pensamiento clásico es una herramienta fundamental para crear disenso y consenso. Por eso, dada la importancia que tiene en el mundo actual recuperar el pensamiento clásico y la argumentación filosófica, Vicente Simón también ha anunciado que estas jornadas pasarán a ser una "nueva programación dentro de los museos" y que se mantendrán todos los años, más allá del DIM, y con un eje temático distinto cada vez.

Por su parte, María Jesús Picot, ha querido recordar, desde la Sociedad Aragonesa de Filosofía, que la filosofía desborda las aulas y recupera su sentido en las calles. Además, ha apostillado que "para estar a la última, hay que estar a la primera", ya que "todo lo que necesita pensarse, y es mucho, ya se pensó antes".

Con estas premisas y ante la reivindicación del papel de los museos en una sociedad marcada por la polarización, la infoxicación y la incertidumbre, desde la Unidad de Museos del Ayuntamiento de Zaragoza han creado este original proyecto. Rap y filosofía, arte y artistas, Kant contra Platón y el concepto de belleza, la Historia de Roma o el teatro, van a habitar durante tres días en los museos de Zaragoza.

Tres días de diálogo abierto

El día 15 de mayo, viernes, la Plaza de San Felipe, junto al Museo Pablo Gargallo, FreeZGZ Show hará improvisación sobre la base de la filosofía clásica y contemporánea. Fraseo y rimas entre presocráticos y kantianos o cartesianos, junto a un "disenso" o batalla de baile para demostrar que "el rap también puede hablar de arte y pensamiento clásico", según Simón.

Al día siguiente, sábado 16, se celebrará la jornada más intensa y se vertebrará en torno a los diálogos. El primero, en el Museo del Teatro de Caesaragusta, entre Ana Carrasco Conde, una de las seis filósofas europeas más influyentes del momento, y Elisa Arguilé, Premio Nacional de Ilustración. Ambas conversarán alrededor de la idea del arte como espacio para el refugio y si la creación nace de las sombras. Por la tarde, Ernesto Castro, filósofo, y Alejandro Ferrer Acosta, creador de contenido, debatirán sobre '¿Qué es ser clásico hoy?'. Igualmente, la sesión tendrá lugar en el Museo del Teatro.

El último día, domingo 17 de mayo, será el turno para la representación teatral de un combate inédito: Kant contra Platón. Con el apoyo de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, el Teatro Psiare ha preparado un ring muy especial en el que se disputa términos como belleza, arte, artista, sublime o estética. Todo ello en el Museo del Foro. Mientras, en el Museo del Teatro, Sergio Martínez y Rubén Montoya, cofundador de 'Historia de Aragón' y arqueólogo respectivamente, grabarán el podcast bimensual 'Historias romanas', que abordará la historia de Pompeya.

Fuethefirst, Khiel y Eli-T haciendo un freestyle en el Teatro Romano de Zaragoza / Javier Río

Al finalizar la presentación, los MC's Fuethefirst, Eli-T y Khiel han hecho una demostración de lo que se podrá vivir en la plaza de San Felipe. Francesc Tamarite, conocido como Fuethefirst, ha indicado que es una "idea osada", pero que ya sienten que "es todo un éxito" por como lo han preparado. Sus letras han incidido en las ideas de hermandad y diversidad. Posteriormente, la fusión entre hip hop y filosofía, se ha completado con la muestra que han ofrecido Eli-T y Khiel. La primera representaba las ideas de Platón, el segundo era la mayéutica de Sócrates. Improvisando, han expresado cuestiones como "apreciar la democracia" o "sabernos entender / con tu pensamiento y el mío".

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Todas las actividades serán gratuitas. A través de la web del ayuntamiento, se puede consultar la programación completa de todos los museos municipales y del resto de espacios museísticos de la ciudad de Zaragoza.