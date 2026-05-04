El extorero Alberto Álvarez salva las piernas y evoluciona, con cautela, favorablemente de la compleja operación

El extorero ejeano Alberto Álvarez evoluciona favorablemente en el hospital Miguel Servet de Zaragoza después del grave accidente que sufrió en su ganadería la tarde del sábado, aunque, tras la larga y compleja operación a la que fue sometido, hay que esperar a que la evolución siga el curso marcado. Según ha podido saber este diario, a última hora de este domingo, ya se le despertó del coma inducido por lo que, en principio y con cautela, la situación se ha estabilizado y está pendiente de evolución.

Álvarez fue intervenido quirúrgicamente a lo largo de la tarde del sábado y permanece estable, sedado y controlado en la UCI. En contra de algunas especulaciones, se ha confirmado que ambas extremidades se han salvado aunque están muy afectadas y, obviamante, expuestas a la evolución del proceso en las próximas horas.

Finca situada en Valareña

El accidente tuvo lugar al aprovechar el torero una pausa cuando actuaba como director de lidia en la localidad zaragozana de Borja para acercarse a su finca situada en Valareña con el fin de echar de comer a las reses de lidia.

Alberto Álvarez se retiró de los ruedos en la pasada feria del Pilar, en concreto el 12 de octubre, tras una carrera como matador de toros de más de 20 años. Había tomado la alternativa en Ejea de los Caballeros el 7 de septiembre de 2003, con Víctor Puerto como padrino y con Morante de la Puebla como testigo y en la actualidad su actividad taurina está más centrada en los festejos populares como ganadero de reses de lidia y organizador de este tipo de espectáculos. Recientemente presentó una oferta al concurso de explotación de la plaza de toros de Ejea de los Caballeros que acabó adjudicándose a su paisano Jesús Mena.