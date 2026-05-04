La gala de los Premios Simón coronará este martes lo mejor del cine aragonés en 2026

La Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés (ACA) calienta motores para la celebración de la entrega de premios de la XV edición de los Premios Simón del Cine Aragonés que tendrá lugar este martes en el Teatro Principal de la capital aragonesa.

Durante la gala que comenzará a las 19.00 horas -aunque desde las 18.00 horas habrá photocall con los y las protagonistas- se dará a conocer el palmarés de esta nueva edición de los Premios Simón. Los ganadores son elegidos por votación de los socios y socias de la Academia para elegir tanto categorías técnicas como mejor largometraje, dirección o interpretación.

Entre las favoritas, con 12 nominaciones en diversas categorías, aparece la película de Julio Calvo, 'Cariñena, vino del mar'. Le sigue 'Rider', de Ignacio Estaregui, que ha conseguido hasta ocho. Tras ellas, aparecen tres cortometrajes, 'En trámite', de Víctor Izquierdo, con diez nominaciones; 'Una bombilla en California', de José Manuel Herráiz, con nueve; y 'Quemarlo todo', de Miguel Casanova, con siete.

En la categoría de Mejor Documental concurren ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’ (Gaizka Urresti), el cual también estuvo nominado a los Goya 2026; ‘21.000 palabras: un capezuto e dos collons’ (Maximiliano Campo), ‘Borau y el cine’ (Germán Roda) y ‘Copeland’ (Pablo Aragüés).

Los ganadores recibirán la estatuilla del Simón, que recrea al personaje buñuelano de 'Simón del desierto' (Luis Buñuel, 1965) y que hace quince años, cuando iniciaron su andadura estos premios, evocaba la soledad en el desierto de los cineastas en Aragón. Desde 2012, el cine aragonés ha crecido y se ha unido en busca de la profesionalización académica.

Leonor Bruna, Simón de Honor

Quien ya es seguro que va a recibir la distinción es Leonor Bruna, Premio Simón de Honor de esta edición. La zaragozana ha tocado todos los palos de la producción cinematográfica: actriz, guionista, directora, productora y, sobre todo, educadora. La vocación por mostrar el lenguaje del cine a los demás, por alfabetizar en imágenes, la llevó a explorar en Alemania y Suiza modelos de escuela que luego ha exportado a Zaragoza.

Leonor Bruna, Simón de Honor de 2026 / Rubén Ruiz

La creadora y directora de la escuela de cine Un Perro Andaluz, comenzó su carrera laboral ejerciendo de arqueóloga en el yacimiento de Bílbilis (Calatayud), pero la interpretación pudo más que la rebeldía arqueológica y viajó a Madrid para formarse como actriz con José Carlos Plaza. Posteriormente, se trasladó a Alemania para una estancia de ocho meses que acabó alargándose 13 años. En Berlín, trabajó en teatro, cine y televisión. Desde 2007, dirige el proyecto de Un Perro Andaluz en Zaragoza, en cuyas aulas se ofrece una inmersión completa del alumnado en las distintas facetas cinematográficas.

'El cine aragonés sí importa'

Con el lema 'El cine aragonés sí importa', la XV edición de los Premios Simón ha recibido la candidatura de 4 largometrajes, 20 documentales y 27 cortometrajes. De este total, se han seleccionado cuatro alternativas por categoría y los ganadores se elegirán por votación de los miembros de la Academia del Cine Aragonés.

Por decimoquinto año consecutivo, el cine aragonés cumple con su cita para poner en valor el talento local. Pero también aquel que se crea fuera, tal y como reconoce el Premio Simón Turismo de Aragón, al que este año optan las series ‘La Suerte’ y ‘Dime tu nombre’, y los largometrajes ‘La Fiera’ y ‘Sirat’.

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