Imanol Arias a Corita Viamonte en un restaurante de Zaragoza: "Hoy me has dado una gran lección"
El artista visita junto a María Barranco y Luis Alegre un céntrico establecimiento de la capital aragonesa
Imanol Arias y María Barranco estuvieron hasta el domingo protagonizando en el Teatro Principal de Zaragoza, con gran éxito, la obra 'Mejor no decirlo', pero también aprovecharon para hacer reconocimiento gastronómico por la ciudad. Y uno de los establecimientos que visitaron, acompañados de Luis Alegre, fue el Café de Martino, tal y como ha desvelado su propietaria, la incombustible artista zaragozana Corita Viamonte.
"Hay visitas imprevistas, pero con Luis Alegre nunca se sabe", empieza relatando Viamonte, que prosigue: "Imanol Arias, el gran maestro, y María Barranco, grande entre las grandes. Nos visitaron, disfrutaron y disfrutamos porque de los grandes hay mucho que aprender y sobre todo de lo nuestro, el teatro y la vida, amigos, la vida, que aún hay muchas cosas que nos sorprenden", ha señalado.
"Son completamente diferentes"
De sus palabras se desprende, además, que quedó gratamente sorprendida con la visita: "De verlos en la tele a palparlos de verdad son completamente diferentes, hubo fotos con los clientes sin una mala cara hasta una charla hasta las tantas y hubiéramos seguido. Cuando se marchaban, Imanol se me quedó mirando y me dijo: "Hoy me has dado una lección, una gran lección“. Y eso que te lo diga un maestro como él te llena de orgullo y sientes algo que he tardado de comprender", ha afirmado emocionada.
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