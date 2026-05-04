Kase.O se rectifica sobre su disco: "Le voy a rezar a la Virgen del Pilar a ver si se alinean los astros y puedo anunciar una fecha segura. Me vine arriba"

Kase.O en el fragor del concierto del sábado en el Rocanrola de Alicante le puso fecha de lanzamiento a su nuevo disco, el primero después de diez años, el 19 de junio.

Se trata de un disco muy esperado pero, a pesar de este anuncio, parece ser que habrá que esperar algo más. Y es que Kase.O ha querido aclarar este lunes que el anuncio de la fecha se produjo en un momento de euforia en el concierto: "Sigo dándole forma al disco, todavía está en proceso. Le voy a rezar a la Virgen del Pilar a ver si se alinean los astros y puedo anunciar una fecha segura. Me vine arriba".

Habrá más espera

Por lo que la anunciada (y esperada) fecha del 19 de junio queda ahora en stand by a la espera de que el MC aragonés revele con certeza cuándo llegará ese momento tan esperado por sus fans diez años después.

Hasta el momento, se desconoce casi todo el mismo más allá de que ha estado trabajando con RdeRumba en las nuevas canciones y se ha especulado con que el cubano Al2 El Aldeano forme parte del mismo con alguna colaboración después de que ambos se dejaran ver por Rapsolo.

Será el primer disco del rapero zaragozano desde que en septiembre de 2016 publicara 'El círculo', el trabajo con el que dio el gran salto a todos los niveles y pasó a llenar pabellones atrayendo a miles y miles de personas. Desde entonces, fue un proceso tormentoso el que rodeó aquel disco con un periodo de vacío creativo que tuvo que atravesar, Kase.O sí ha publicado algunas piezas y ha realizado colaboraciones diversas, pero no ha grabado un LP.