Mayte Navales, autora de 'La ahorcada': "Quería reflejar una relación tóxica en la que no hay necesariamente ni buenos ni malos"

Llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de escribir sobre un amor obsesivo y fue paseando por el Pirineo cuando de repente vio la imagen de una mujer en un árbol y todo cuadró en su cabeza. “A mí me gusta muchísimo el género fantástico y creo que es una de las mejores maneras de contar lo que nos pasa, hablar de nuestros propios miedos y hacerlo de la mejor de las maneras”, desvela Mayte Navales, la autora de la novela ‘La ahorcada’ (Planeta), que este lunes (19.30 horas) se presenta en el Teatro Principal de Zaragoza y que es la obra en la que se ha basado la película de Miguel Ángel Lamata, que acaba de llegar a las salas de cine.

“Esta es una historia de amor obsesivo de alguien que no se quiere ir, de alguien a la que han dejado”, narra Mayte Navales. Sin querer desvelar mucho de la trama, la aragonesa revela el argumento de la novela, o por lo menos, el inicio de la misma, en la que una cantautora conocida como La ahorcada se suicida colgándose de un árbol en el jardín de casa de su amante. “Su intención no es morirse, sino quedarse”, recalca Navales, “tras sufrir lo que ahora conocemos como ‘ghosting’”.

Una relación tóxica

A partir de ahí, se desarrolla una historia fantástica en la que hay muchas capas de lectura y en la que importa tanto lo que se lee como lo que no. “Quería reflejar una relación tóxica en la que no hay necesariamente ni buenos ni malos, pero que si haces daño a los otros, el mal que haces te puede volver. Es lo que quería decir. Si tú te dejas llevar por las pasiones de lo que sería en este caso un amor tóxico, un amor obsesivo, te puedes perder a ti mismo y arrasar con todo lo que hay, con todo lo que eres,… Y a la gente a la que quieres o a la gente que creíste querer, igual no la querías tanto como tú te crees”, revela la autora de ‘La ahorcada’, que es su segunda novela.

La gran fortaleza de 'La ahorcada' es la gran cantidad de capas de lectura que tiene: "Hay mucha narrativa onírica, mucha parte pasa dentro de los sueños, o sea que nunca puedes llegar a saber ciencia cierta qué es un sueño y que no. Y luego tiene que ver mucho con la venganza, que es una cosa que viene de los dioses. Estos cuando castigan, te vuelven loco... y eso te hace pensar en la novela, sobre todo con respecto a la ahorcada. Para mí, es un fantasma que se ha quedado en esta casa para buscar la presencia, para evitar ser negada, borrada, y para reclamar el lugar del que ha sido excluida", afirma con rotundidad.

Constelaciones familiares

Ahí es donde Navales hace referencia a las "constelaciones familiares. Esta teoría dice cuando en nuestro sistema familiar hay una herida emocional que no ha sido resuelta y que todavía duele dentro del sistema, esa herida se transmite de generación en generación. Los miembros de la familia constelan y pueden tener problemas en el futuro que tienen que ver con esa herida. Y es ahí donde vi esto como una posible historia de fantasmas y posesiones".

Una vez que la versión cinematográfica ya está en los cines (Mayte Navales ha sido guionista del filme), la pregunta es obligada, ¿qué le parece el resultado final? "Me encanta. Creo que Amaia Salamanca ha estado fantástica y Lamata rueda de una forma visual muy impactante. Me gusta muchísimo cómo mueve la cámara y cómo dirige a los actores. La película no cae en ningún momento, no te aburres, y creo que tiene los momentos de susto adecuados".

Siendo una novela (y una película) con tanta presencia sobrenatural, la pregunta a su creadora es pertinente. ¿Cree en la otra vida? "Pues yo la siento, ¿sabes? Yo hablo con mis abuelos, con mi tía y a veces sueño con ellos, están ahí presentes. A raíz de esto estça viniendo muchísima gente a hablarme de que tiene experiencias reales con presencias del más allá, muchas más de las que te imaginas", concluye.