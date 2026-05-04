Se confirma: Kase.O desvela la fecha del lanzamiento de su primer disco en una década

En su concierto del 20 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, un directo que quedará para la historia y con el que cerraba la gira de su 33 aniversario en la música, Kase.O sorprendió a todos con un anuncio que hasta ese momento lo había mantenido en secreto. Aseguró que en junio de este año iba a publicar un nuevo disco. Un esperadísimo nuevo trabajo ya que, no hay que olvidar, que desde 'El círculo' han pasado ya diez años, salió a la luz en 2016.

Ahora, el MC aragonés ha dado un paso más allá y en el concierto que ofreció este sábado en el festival Rocanrola de Alicante no solo confirmó la noticia sino que le puso fecha, será el 19 de junio cuando el nuevo trabajo de Kase.O vea la luz. Hasta el momento, se desconoce casi todo el mismo más allá de que ha estado trabajando con RdeRumba en las nuevas canciones y se ha especulado con que el cubano Al2 El Aldeano forme parte del mismo con alguna colaboración después de que ambos se dejaran ver por Rapsolo.

Sorpresa en el concierto en Zaragoza

En el concierto de Zaragoza, ya en el tramo final, dijo lo siguiente el rapero aragonés: "Muna (su pareja que colabora con él en su faceta artística) ha organizado un lanzamiento espectacular. Gracias a ella va a salir este disco porque me da libertad para hacer y gracias a sus cuidados me permite irme a Madrid a grabar con el productor, irme de gira...", indicó emocionado el rapero, que resaltó que ellla es la artífice de que su carrera "haya ido hacia arriba desde 2011".

Será el primer disco del rapero zaragozano desde que en septiembre de 2016 publicara 'El círculo', el trabajo con el que dio el gran salto a todos los niveles y pasó a llenar pabellones atrayendo a miles y miles de personas. Desde entonces, fue un proceso tormentoso el que rodeó aquel disco con un periodo de vacío creativo que tuvo que atravesar, Kase.O sí ha publicado algunas piezas y ha realizado colaboraciones diversas, pero no ha grabado un LP.