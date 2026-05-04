Una superproducción internacional se rueda en la Expo de Zaragoza
La plaza del Alma del Ebro y el Parque del Agua son los lugares tomados por la serie
El rodaje de una gran superproducción ha aterrizado en Zaragoza, concretamente en la Expo donde tiene previsto grabar parte de sus capítulos (se trata de una serie) hasta este viernes, 8 de mayo. La misma está producida por Fresco Films, que no es otra que la productora de servicios en España para grandes producciones internacionales como 'Juego de Tronos' y 'House of the Dragon', lo que habla por sí solo de la importancia de este rodaje.
Se desconoce el nombre de la serie aunque al parecer se le está llamando 'Funk Patrol', nombre provisional, de la que no se sabe nada, y que seguramente será un nombre provisional, aunque hasta el momento no ha trascendido nada más allá de que hace unos meses sí que un cásting anunció que buscaba extras para un rodaje en Zaragoza.
El rodaje de la serie se encontraría ahora mismo en su parte final ya que empezó a grabarse enero y será en este mes de mayo cuando en principio concluya el mismo.
Alma del Ebro y Parque del Agua
La mayor parte del movimiento se observa en la plaza del Alma del Ebro donde hay estructuras y materiales de producción, tal como ha desvelado la Asociación Legado Expo Zaragoza, que también señala que se han habilitado algunos de los bajos de los Edificios Ebro como zonas de trabajo, vestuario y logística interna.
Además, aseguran estas mismas fuentes, "el parking del Parque del Agua se ha transformado en una base operativa con espacio reservado para camiones, caravanas, vehículos de producción y catering, lo que da una idea de la magnitud del proyecto. El movimiento de personal es constante y el ambiente recuerda al de un gran rodaje cinematográfico".
- Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan
- Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
- Guti está a dos partidos de renovar aunque el Real Zaragoza puede rescindir el contrato en caso de descenso
- Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox
- Emilio Larraz confirma su salida del Real Zaragoza: 'Chavales, seguid creyendo en el trabajo diario y disfrutad del camino
- Así queda el Real Zaragoza en la clasificación de Segunda: un gol en el último suspiro de la Cultural Leonesa evita el funeral