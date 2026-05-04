Una superproducción internacional se rueda en la Expo de Zaragoza

El rodaje de una gran superproducción ha aterrizado en Zaragoza, concretamente en la Expo donde tiene previsto grabar parte de sus capítulos (se trata de una serie) hasta este viernes, 8 de mayo. La misma está producida por Fresco Films, que no es otra que la productora de servicios en España para grandes producciones internacionales como 'Juego de Tronos' y 'House of the Dragon', lo que habla por sí solo de la importancia de este rodaje.

Parte del decorado que se está utilizando en la serie. / LEGADO EXPO ZARAGOZA

Se desconoce el nombre de la serie aunque al parecer se le está llamando 'Funk Patrol', nombre provisional, de la que no se sabe nada, y que seguramente será un nombre provisional, aunque hasta el momento no ha trascendido nada más allá de que hace unos meses sí que un cásting anunció que buscaba extras para un rodaje en Zaragoza.

El rodaje de la serie se encontraría ahora mismo en su parte final ya que empezó a grabarse enero y será en este mes de mayo cuando en principio concluya el mismo.

Alma del Ebro y Parque del Agua

La mayor parte del movimiento se observa en la plaza del Alma del Ebro donde hay estructuras y materiales de producción, tal como ha desvelado la Asociación Legado Expo Zaragoza, que también señala que se han habilitado algunos de los bajos de los Edificios Ebro como zonas de trabajo, vestuario y logística interna.

Los carteles que anuncian el rodaje. / LEGADO EXPO ZARAGOZA

Además, aseguran estas mismas fuentes, "el parking del Parque del Agua se ha transformado en una base operativa con espacio reservado para camiones, caravanas, vehículos de producción y catering, lo que da una idea de la magnitud del proyecto. El movimiento de personal es constante y el ambiente recuerda al de un gran rodaje cinematográfico".