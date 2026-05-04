Ya es oficial: El Espacio Zity desvela cuándo saldrán sus abonos a la venta para las Fiestas del Pilar

El recinto más multitudinario de las Fiestas del Pilar ya calienta motores para su próxima edición, la séptima que la carpa del recinto de Valdespartera de Zaragoza tomará el nombre de Espacio Zityy lo hace desvelando una de las fechas más esperadas para miles de jóvenes, la de salida a la venta de los primeros abonos generales.

El Espacio Zity, que estará abierto este año del 9 al 17 de octubre, todavía no ha desvelado ninguno de los nombres que conformarán su cartel, pero la expectación ya es latente ya que todos los años los abonos generales apenas duran unas horas hasta que se agotan. Este año, los abonos saldrán a la venta el próximo 14 de mayo a partir de las 18.00 horas y se podrán adquirir únicamente 'online' desde la misma página del Espacio Zity.

El Abono General te permite acceder a todos los conciertos y sesiones de noche durante todo el festival. No incluye acceso a Zity Comedy ni a la programación infantil. Los menores de 18 años deben adquirir un abono de menor de edad e identificarse con su abono y documento legal (DNI, NIE o pasaporte) en el momento de canje por la pulsera de acceso.

Noticias relacionadas

Lo que todavía no se ha anunciado son los precios a los que saldrán a la venta estos abonos generales, pero todo está ya en marcha para que las Fiestas del Pilar empiecen a calentar motores.