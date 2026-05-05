b vocal se despide de uno de sus miembros más queridos: "Mil gracias por tu generosidad y entrega incondicional todos estos años"

El grupo b vocal es uno de los nombres más queridos de la cultura aragonesa que cuenta con más de 30 años de trayectoria que les ha llevado por muchos lugares incluyendo Asia donde, por ejemplo, en China, son muy queridos por el público local.

Pero, inexorablemente, el tiempo también pasa para sus miembros y la semana pasada fue el momento de despedirse de una parte del equipo fundamental para el buen funcionamiento del grupo que se ha jubilado después de muchos años junto a la formación trabajando codo con codo. Se trata del mánager Alejandro Dumall, "mucho más que una mánager, un compañero y amigo incondicional. Alejandro, sin ti no habría sido lo mismo. ¡Te echaremos de menos!". Este es el mensaje que acompaña a un vídeo en el que se vea la formación celebrando la jubilación con Dumall.

"Años de vida, música y amistad"

Además, en la publicación en redes sociales, el grupo también le ha querido rendir un sentido homenaje: "Nostalgia y alegría a partes iguales al celebrar ayer con Alejandro Dumall todos estos años de vida, música y amistad. A disfrutarlo querido Álex, y mil gracias por tu generosidad y entrega incondicional todos estos años", han señalado.

b vocal ha recibido más de 10 premios internacionales en festivales de referencia como Harmony Sweepstakes (Nueva York y San Francisco), VokalTotal (Austria), Moscow Spring A Cappella Festival y VivaVoce PlayOff (Italia), además de numerosos reconocimientos nacionales por su trayectoria artística. Su propuesta artística combina excelencia vocal, humor escénico y una potente puesta en escena, con la voz humana como único instrumento. Actualmente está formado por Fermín Polo, Augusto González, Carlos Marco, Juan Luis García y Carlos Valledor (Satur Rodríguez).

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Es el grupo musical español con más giras realizadas en Asia, con actuaciones en escenarios como el Gran Teatro Nacional de Pekín, el Seoul Arts Center o el Nacional Theatre of Taiwan. Paralelamente, desarrolla una intensa labor pedagógica a través de espectáculos didácticos, talleres y masterclass, que han acercado la música vocal a más de un millón de escolares. Por su calidad artística, proyección internacional y originalidad, b vocal es hoy uno de los principales referentes de la música a capela en España y en el mundo.