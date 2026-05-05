El Conservatorio Profesional de Música celebra el Día de Europa con un gran concierto con jóvenes talentos

El Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza celebrará este sábado 9 de mayo, en la Sala Luis Galve del Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza, un concierto con motivo del Día de Europa. Será a las 12.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, y reunirá a los ganadores de las categorías de Agrupaciones del XV Concurso de Interpretación AMPA Pilar Bayona.

Este encuentro musical tiene como objetivo visibilizar la participación del centro en el programa Erasmus+, una apuesta decidida por la internacionalización y la excelencia educativa que el Conservatorio viene desarrollando desde 2016.

Ese compromiso se vio reforzado con la obtención del Sello de Calidad eTwinning en 2019 y, más recientemente, con la Acreditación Erasmus+, lograda tras el proyecto Ecos de Europa durante el curso 2024-2025.

A lo largo del presente curso, el Conservatorio ha materializado esta vocación europea a través de movilidades estratégicas de alumnado y profesorado, así como con la presencia de docentes internacionales que han dinamizado la vida académica del centro y fomentado la implicación de toda la comunidad educativa en el proyecto europeo.

El concierto conmemorativo del Día de Europa es una muestra de los frutos de este trabajo. En él participarán los ganadores de la categoría de Agrupaciones del XV Concurso de Interpretación AMPA Pilar Bayona, certamen que, por primera vez, ha contado con un experto internacional en su jurado, así como la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, recientemente protagonista de una movilidad a la ciudad francesa de Pau.

El programa se abrirá con el dúo de violonchelo y piano formado por Marina Barroso y Andrea Steventon, que interpretarán obras de Benedetto Marcello y Gaspar Cassadó. Después intervendrá el cuarteto de saxofones integrado por Artyom Manukyan, Ibon Chabier Arias, Hugo Zein y Miguel Simon con una selección de movimientos de la Suite Toquades de J.Naulais. Ambas formaciones fueron ganadores en el XV Concurso de Interpretación AMPA Pilar Bayona.

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Por último, la Orquesta Sinfónica del CPMZ, dirigida por el profesor Carlos Gascón, interpretará la Sinfonía número 1 en do mayor de Beethoven y la obertura para un festival académico de Johannes Brahms.