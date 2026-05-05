David Safier, Cristina Fernández Cubas y Carlos Villar Flor recibirán los premios del Festival Aragón Negro

El Festival Aragón Negro (FAN) arranca este 5 de mayo con la finalidad de acercar la literatura de género fantástico, negro, policiaca y de terror, así como sus derivadas en el audiovisual, a todo el territorio aragonés. Hasta el 15 de junio, fecha en la que se cerrará la edición con la Gala Show de Premios del Festival en el Teatro Principal, se han organizado más de 200 actividades en 44 sedes distintas de las tres provincias.

A las jornadas, según ha detallado en la presentación Jana Catalán, responsable de estrategia del FAN, han sido invitados más de 50 autores que participarán de eventos en torno a los mundos mágicos, eje temático central elegido para la edición. Igualmente, en el ámbito educativo y desde los colegios zaragozanos Santo Domingo de Silos y Liceo Europa, la programación estará centrada en la tolerancia como concepto fundamental para la convivencia.

Desde la organización, Juan Bolea, ha explicado que siempre se buscan ejes temáticos amplios y, en este caso, los mundos de fantasía son espacios compartidos entre la novela negra y lo mágico o esotérico.

Cartel de la XIII Festival Aragón Negro, creado por Jorge Sánchez-Rubio / Festival Aragón Negro

Junto a Jana Catalán y al creador y director del festival, Juan Bolea, han concurrido a la presentación la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, así como una buena representación de los alcaldes y alcaldesas de algunos de los pueblos donde se desarrollará el FAN.

Premios de recorrido internacional

El escritor y dramaturgo Juan Bolea ha detallado la nómina de premiados en esta decimotercera edición. El Premio de Honor recaerá en Cristina Fernández Cubas, de la que Bolea ha destacado su "exquisitez y transcendencia literaria" para el cuento fantástico en la literatura actual. La autora catalana recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023 y cuenta con una amplia obra entre novelas, libros de relatos, cuentos y teatro, entre los que destacan 'Lo que no se ve' (2025), 'Cosas que ya no existen' (2011) o 'La habitación de Nona' (2015).

Sin duda, uno de los premios más relevantes de este 2026 será el Premio Especial y que distinguirá al escritor alemán David Safier. El autor del éxito universal 'Maldito karma' (2007), recibe este premio del FAN por su serie de novelas protagonizadas por la excanciller alemana, Angela Merkel. Safier ha creado un mundo literario en el que la mandataria alemana, después de dejar la política, se dedicaría a resolver crímenes. Esto y la facilidad para entremezclar humor, sátira y crítica social en sus novelas policiacas, le traerán hasta el escenario del Teatro Principal para recibir los honores.

Por último, el Premio Autor Revelación irá a parar al cántabro Carlos Villar Flor, por su original narración 'Tras las huellas de Greene'. Este libro, según ha detallado Juan Bolea, recupera la figura de Graham Greene, pionero del género literario de espías, que recorrió España "con un cura" y cuyo recorrido ha inspirado las páginas de Villar Flor.

Quienes quieran acudir a la entrega de los galardones en el Teatro Principal, desde las 20.00 horas del lunes 15 de junio, así como disfrutar de una gala que concitará a más de 30 artistas en escena, podrán hacerlo con entrada libre hasta completar aforo.

El gran momento de la novela negra

Asimismo, este año el patrocinio de Citogen ha implementado la sección forense. La investigación científica en la resolución de delitos o cómo se descubre al asesino en el laboratorio va a ser una de las vertientes del FAN que se afianza y para ello se contará con periodistas de investigación de sucesos como Manuel Marlasca, Cruz Morcillo o Fernando Rueda.

Luz Gabás, Luis Zueco, Vanessa Montfort, Manuel Vilas, Pablo Rivero o Marta Borraz son algunos de la larga lista de escritores que las próximas semanas participarán en charlas en Zaragoza, Huesca, Jaca, Daroca, Calatayud, Cadrete, Torralbilla, Langa del Castillo, Fuentespalda o Utebo. El goteo de la programación del FAN dará comienzo este martes, 5 de mayo, con una charla-coloquio entre Juan Bolea y Pascual Sánchez, titulada 'La novela negra en España: nombres y características', para los reclusos de la cárcel provincial de Daroca. La programación completa se puede consultar en la web del festival.

Juan Bolea, director del Festival Aragón Negro, durante la presentación de la edición 2026 / Javier Río

Tanto Bolea como Catalán han destacado el crecimiento geográfico y temporal del FAN, un festival que según su director: "No encaja en la descripción de festival y es ya una gran experiencia". Bolea también considera que después de 13 ediciones este evento es "un vivero de talento y eso me llena de orgullo".

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Juan Bolea ha estimado que la novela negra en Aragón, y en el resto de territorio nacional, está viviendo un momento "extraordinario". Según ha explicado, el género ha cautivado a la crítica, están proliferando los autores y autoras de referencia, además de ser una fuente de argumentos sólidos para las películas de acción, lo que afianza esa relación fructífera entre cine y literatura. Un ejemplo de esto serían la adaptación al cine de la novela 'Parecido a un asesinato', del propio Bolea, que ha recibido grandes críticas o 'La ahorcada', que ha supuesto la primera aproximación al cine de terror del aragonés Miguel Ángel Lamata y también bebe de la novela homónima.