El documental sobre el asesinato de Giménez Abad se emite en Aragón TV

Aragón TV estrena este miércoles, a las 22.50 horas, ‘Por la espalda. Historia de un atentado’, un documental sobre el asesinato de Manuel Giménez Abad, presidente del Partido Popular de Aragón, cometido por ETA el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza.

Dirigido y escrito por Silvia Ladrero, y producido por Amairu Producciones, el documental reconstruye un crimen que permaneció durante diecisiete años sin resolver. Un atentado que durante demasiado tiempo quedó atrapado entre pruebas, retratos robot, casquillos sin identificar y una investigación amenazada por el paso del tiempo y la posibilidad de la prescripción.

Asesinado a plena luz del día

El documental parte de aquel 6 de mayo de 2001, cuando Giménez Abad fue asesinado a plena luz del día, en una calle de Zaragoza, mientras caminaba junto a su hijo hacia La Romareda para asistir a un partido del Real Zaragoza. Su muerte conmocionó a la sociedad aragonesa y golpeó de forma especial a quienes veían en él a una figura de diálogo, compromiso democrático y servicio público.

‘Por la espalda. Historia de un atentado’ se centra en la preparación del atentado, su ejecución y la huida posterior, pero también en la reapertura del caso diecisiete años después. A través del análisis forense, los informes balísticos, la reconstrucción de los retratos robot, las pruebas de caligrafía, la munición utilizada y una rueda de reconocimiento en París, la investigación permitió poner nombre al presunto autor del asesinato: Mikel Carrera.

La directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, ha señalado que para Aragón TV, emitir y acompañar documentales como este es mucho más que una decisión de programación. Es una responsabilidad y una muestra de nuestro compromiso irrenunciable con los valores democráticos”. “El legado de Manuel Giménez Abad nos sigue inspirando y nos enseña que la política puede y debe ser servicio”, ha dicho.

La película muestra cómo se persigue la verdad cuando el tiempo juega en contra. Y cómo, cuando todo parecía condenado al archivo, una nueva línea de investigación permitió avanzar en el esclarecimiento de un crimen que estaba a punto de quedar impune.

La figura humana y profesional

Además de la vertiente policial y judicial, el documental aborda la figura humana, profesional y política de Manuel Giménez Abad. Su trayectoria como letrado de las Cortes de Aragón, su papel en la vida pública aragonesa, su compromiso con el diálogo y el recuerdo íntimo de quienes le conocieron ocupan una parte esencial del relato.

La producción cuenta con testimonios de sus hijos, Manuel y Borja Giménez Larraz, así como de representantes institucionales y políticos que compartieron con él aquella etapa, entre ellos José María Aznar, Mariano Rajoy, Luisa Fernanda Rudi, Gustavo Alcalde, Antonio Suárez, Javier Sada, Jesús Lacasa y Bizén Fuster. También intervienen miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil vinculados a la investigación, además de Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la familia, y Antonio Guerrero, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

El documental ha contado con la participación del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV, con la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Manuel Giménez Abad.

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Rodado en su mayor parte en las Cortes de Aragón y en el Palacio de la Aljafería, además de varias localizaciones en Madrid para entrevistas, el documental tiene una duración de 75 minutos. La dirección de fotografía corre a cargo de Raúl Vaquero, especialista en documentales, junto a Álex García Flores. El equipo técnico se completa con Soraya Villar en el grafismo, Rafa Royo y Silvia Ladrero en la postproducción, y Manolo Rodríguez, de Sonorec, en la postproducción de sonido.