El libro 'El juicio' de Luis Zueco se instala en la plaza Cibeles de Madrid en forma de banco

Pasear por la plaza de Cibeles de Madrid y detenerse frente al Ayuntamiento de Madrid para descansar o simplemente para observar la ciudad, desde hace unos días tiene un sabor aragonés, concretamente, de Borja. Un gran banco en forma de libro, concretamente el de 'El juicio', de Luis Zueco, corona esta plaza hasta el próximo 14 de junio.

¿Pero qué hace un banco con un libro de Luis Zueco en pleno centro de Madrid? Forma parte de una campaña mediante la que la capital española quiere que la lectura vuelva a ser también un gesto urbano. Y, para ello, ha invitado a sus ciudadanos a sacar sus obras favoritas de casa, del metro y de la biblioteca para lucirlos por las calles. La campaña 'Tu próximo libro está al alcance de tu mano' es una iniciativa que convierte los bancos en grandes libros abiertos para recordar a los viandantes que, muy cerca de donde caminan, ojo, casi siempre hay una librería esperando. Hasta el 14 de junio, 26 asientos ocuparán distintos puntos de ocho distritos madrileños: Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca. Su objetivo no es únicamente embellecer el espacio público, sino utilizarlo como una puerta de entrada hacia las librerías de barrio, esos establecimientos que durante décadas han funcionado como pequeños faros culturales en la vida cotidiana de la ciudad.

Junto a Isabel Allende

El banco principal está dedicado a Isabel Allende y a su obra 'La palabra mágica', una elección simbólica en un enclave donde la literatura forma parte del paisaje. No es casual que la campaña arranque en el centro: pocas zonas de Madrid condensan de forma tan visible la convivencia entre memoria literaria, comercio tradicional y vida urbana contemporánea. Allí, el libro deja de ser sólo objeto para convertirse en mobiliario, reclamo y ruta. Cada pieza incorpora un código QR que conecta al usuario con la plataforma municipal 'Todo está en Madrid', desde la que puede localizar las librerías más cercanas. La operación tiene, por tanto, una doble lectura: por un lado, reivindica el libro como símbolo cultural; y, por otro, introduce una herramienta práctica para dirigir el interés del peatón hacia el comercio local.