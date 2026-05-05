El Festival Imaginaria asoma a los Premios Max con parte de su programación
'Welcome & Sorry', de Ganso&Cía y 'La Maestra' de Anita Maravillas & Portal 71 obtienen nominaciones a prestigiosos Premios Max de Teatro
Dos de las obras programadas en el Festival Imaginaria 2026 están nominadas para los Premios Max, los más prestigiosos del teatro y la danza en España, que se otorgarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Así, el Imaginaria que tendrá lugar en Binéfar entre los días 2 y 7 de junio se convierte una oportunidad única para disfrutar de lo mejor del teatro nacional actual.
En el caso de 'Welcome & Sorry', de Ganso&Cía, opta al premio Max al Mejor Espectáculo de Calle, mientras que la compañía Anita Maravillas & Portal 71 con 'La Maestra' optan a tres galardones: Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar, Mejor Composición Musical para espectáculo escénico (Fran Lasuen) y Mejor Diseño de Iluminación (Ion Chávez).
Eva Paricio, directora artística del Festival Imaginaria, ha puesto en valor estas nominaciones a obras programadas en el festival: “Supone, ante todo, una validación del criterio artístico y del compromiso con la calidad y la relevancia en el contexto escénico actual. Estos logros reflejan la apuesta por dar espacio a tendencias emergentes, manteniendo el nivel de exigencia y sosteniendo la coherencia de Imaginaria”.
Por su parte, la compañía vasca Ganso&Cía, ha indicado que 'Welcome & Sorry' “es un espectáculo de teatro de calle que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean. Una comedia gestual en clave de Clown para todos los públicos".
'La Maestra', de la compañía Anita Maravillas & Portal 71, supone una propuesta en la que, como ellos mismos explican: “Hemos creado un imaginario propio, donde un simpático grupo de animales dará vida a nuestros personajes. Situaremos estos conceptos y hechos históricos en las estructuras y narrativas de los cuentos de siempre, para que pequeños y mayores viajemos a través de esta historia llena de emoción, humor y amor”. Se trata de un elogio de la libertad frente a la barbarie.
Las dos obras se verán el próximo junio en Binefar. 'La Maestra' se presentará en exclusividad para escolares el 3 de junio, en el Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar; mientras que el domingo 7 de junio, en el parque de la Avenida del Pilar binefarense, podrá verse 'Welcome & Sorry'.
- La inentendible polémica que ha levantado el final del Casademont Zaragoza-Estepona
- La reconstrucción a fondo del Real Zaragoza y la revolución en todas sus estructuras
- Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela
- El barrio más reivindicativo de Zaragoza celebra una nueva edición de su Fiesta del Sol y denuncia trabas administrativas del ayuntamiento
- Emilio Larraz confirma su salida del Real Zaragoza: 'Chavales, seguid creyendo en el trabajo diario y disfrutad del camino
- Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- Un espectador denuncia que les 'encerraron' en un cine de Zaragoza por 'seguridad del recinto': 'Todas las puertas de salida a la calle están cerradas