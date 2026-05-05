El Festival Imaginaria asoma a los Premios Max con parte de su programación

Dos de las obras programadas en el Festival Imaginaria 2026 están nominadas para los Premios Max, los más prestigiosos del teatro y la danza en España, que se otorgarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Así, el Imaginaria que tendrá lugar en Binéfar entre los días 2 y 7 de junio se convierte una oportunidad única para disfrutar de lo mejor del teatro nacional actual.

En el caso de 'Welcome & Sorry', de Ganso&Cía, opta al premio Max al Mejor Espectáculo de Calle, mientras que la compañía Anita Maravillas & Portal 71 con 'La Maestra' optan a tres galardones: Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar, Mejor Composición Musical para espectáculo escénico (Fran Lasuen) y Mejor Diseño de Iluminación (Ion Chávez).

Eva Paricio, directora artística del Festival Imaginaria, ha puesto en valor estas nominaciones a obras programadas en el festival: “Supone, ante todo, una validación del criterio artístico y del compromiso con la calidad y la relevancia en el contexto escénico actual. Estos logros reflejan la apuesta por dar espacio a tendencias emergentes, manteniendo el nivel de exigencia y sosteniendo la coherencia de Imaginaria”.

Una escena de 'La Maestra' / Festival Imaginaria

Por su parte, la compañía vasca Ganso&Cía, ha indicado que 'Welcome & Sorry' “es un espectáculo de teatro de calle que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean. Una comedia gestual en clave de Clown para todos los públicos".

'La Maestra', de la compañía Anita Maravillas & Portal 71, supone una propuesta en la que, como ellos mismos explican: “Hemos creado un imaginario propio, donde un simpático grupo de animales dará vida a nuestros personajes. Situaremos estos conceptos y hechos históricos en las estructuras y narrativas de los cuentos de siempre, para que pequeños y mayores viajemos a través de esta historia llena de emoción, humor y amor”. Se trata de un elogio de la libertad frente a la barbarie.

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Las dos obras se verán el próximo junio en Binefar. 'La Maestra' se presentará en exclusividad para escolares el 3 de junio, en el Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar; mientras que el domingo 7 de junio, en el parque de la Avenida del Pilar binefarense, podrá verse 'Welcome & Sorry'.