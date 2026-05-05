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El Festival Imaginaria asoma a los Premios Max con parte de su programación

'Welcome & Sorry', de Ganso&Cía y 'La Maestra' de Anita Maravillas & Portal 71 obtienen nominaciones a prestigiosos Premios Max de Teatro

La compañía Ganso&amp;Cía opta a los Premios Max con la obra 'Welcome &amp; Sorry'

La compañía Ganso&Cía opta a los Premios Max con la obra 'Welcome & Sorry' / Festival Imaginaria

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Dos de las obras programadas en el Festival Imaginaria 2026 están nominadas para los Premios Max, los más prestigiosos del teatro y la danza en España, que se otorgarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Así, el Imaginaria que tendrá lugar en Binéfar entre los días 2 y 7 de junio se convierte una oportunidad única para disfrutar de lo mejor del teatro nacional actual.

En el caso de 'Welcome & Sorry', de Ganso&Cía, opta al premio Max al Mejor Espectáculo de Calle, mientras que la compañía Anita Maravillas & Portal 71 con 'La Maestra' optan a tres galardones: Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar, Mejor Composición Musical para espectáculo escénico (Fran Lasuen) y Mejor Diseño de Iluminación (Ion Chávez).

Eva Paricio, directora artística del Festival Imaginaria, ha puesto en valor estas nominaciones a obras programadas en el festival: “Supone, ante todo, una validación del criterio artístico y del compromiso con la calidad y la relevancia en el contexto escénico actual. Estos logros reflejan la apuesta por dar espacio a tendencias emergentes, manteniendo el nivel de exigencia y sosteniendo la coherencia de Imaginaria”.

Una escena de 'La Maestra'

Una escena de 'La Maestra' / Festival Imaginaria

Por su parte, la compañía vasca Ganso&Cía, ha indicado que 'Welcome & Sorry' “es un espectáculo de teatro de calle que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean. Una comedia gestual en clave de Clown para todos los públicos".

'La Maestra', de la compañía Anita Maravillas & Portal 71, supone una propuesta en la que, como ellos mismos explican: “Hemos creado un imaginario propio, donde un simpático grupo de animales dará vida a nuestros personajes. Situaremos estos conceptos y hechos históricos en las estructuras y narrativas de los cuentos de siempre, para que pequeños y mayores viajemos a través de esta historia llena de emoción, humor y amor”. Se trata de un elogio de la libertad frente a la barbarie.

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Las dos obras se verán el próximo junio en Binefar. 'La Maestra' se presentará en exclusividad para escolares el 3 de junio, en el Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar; mientras que el domingo 7 de junio, en el parque de la Avenida del Pilar binefarense, podrá verse 'Welcome & Sorry'.

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