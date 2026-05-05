El humor y la música de Sergio Muro convierten al Teatro del Mercado de Zaragoza en 'El planeta de los perros'

Este fin de semana, el público zaragozano puede asistir a una de las propuestas escénicas más personales y singulares de la temporada en el Teatro del Mercado. El artista aragonés Sergio Muro presenta 'El planeta de los perros', un show que aúna humor, música en directo y performance. Una nueva parada en su extensa trayectoria de más de dos décadas sobre los escenarios.

La obra, que se representará en el Teatro del Mercado, ofrece una mirada íntima y divertida sobre la relación entre humanos y animales, tomando como punto de partida una experiencia vital del propio artista: la adopción de una perrita tras años deseándo tenerla. A partir de esta premisa, el espectáculo se convierte en una reflexión escénica cargada de ironía, ternura y crítica sobre el estilo de vida contemporáneo y la capacidad de cambio personal.

'El planeta de los perros' repasa un relato autobiográfico que conecta con la música en directo y la participación de otros artistas sobre el escenario. Esta combinación permite generar una experiencia dinámica que recorre la comedia, la poesía escénica y la performance, elementos característicos del universo creativo de Sergio Muro. Las funciones tendrán lugar los días 8 y 9 de mayo a las 20.00 horas y el 10 de mayo a las 19.00 horas.

Sobre el escenario, un texto que invita al público a cuestionarse, desde el humor, si adoptar un perro puede realmente cambiar la vida de una persona. La respuesta se despliega a lo largo de una función que, lejos de ofrecer moralejas cerradas, propone una vivencia compartida en la que el espectador se reconoce en situaciones cotidianas, emociones universales y pequeños giros vitales.

Con una duración aproximada de 60 minutos y dirigido a todos los públicos, destaca también por su componente musical. La composición corre a cargo de Alejandro Güerri y la banda Binoceronte, colaboradores habituales de Muro, quienes aportan una atmósfera sonora que refuerza la narrativa escénica y acompaña las distintas transiciones emocionales del espectáculo. En escena, junto a Sergio Muro, participan intérpretes como Pilar Marqués y Lucio Cruces, además de colaboradores invitados que enriquecen la propuesta con diferentes registros artísticos.

La trayectoria de Sergio Muro avala la singularidad de esta propuesta. Considerado uno de los principales representantes de la performance aragonesa, ha desarrollado su carrera en ciudades como Nueva York, Londres, Kioto o Venecia, además de participar en eventos internacionales como ARCO o la Bienal de Venecia. Su trabajo se caracteriza por la experimentación y la fusión de disciplinas, elementos que vuelven a estar presentes en esta nueva creación.

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Con esta propuesta, Zaragoza refuerza su programación cultural con un espectáculo que combina cercanía, humor y calidad artística, consolidando al Teatro del Mercado como uno de los espacios de referencia para las artes escénicas en la ciudad.