Los Premios Simón del cine aragonés coronan a 'Rider', de Ignacio Estaregui: "¡Por una sociedad justa e igualitaria!"

No es algo extraño en el audiovisual y menos en el aragonés, pero a Ignacio Estaregui le costó sangre, sudor y lágrimas poder sacar adelante su tercer largometraje, 'Rider', rodado en la noche de Zaragoza, y que por fin llegara las salas en junio del año pasado. Un año después, la Academia del Cine Aragonés le ha coronado en la gala de los Premios Simón de la que la película y su director han salido como los grandes triunfadores.

EN IMÁGENES | Gala del cine aragonés /

'Rider' se ha hecho con el premio gordo, el de mejor largometraje de ficción, animación o documental, pero, además, también con el de mejor dirección, guion (S. Sureño), dirección de fotografía (Adrián Barcelona) y Efectos especiales o visuales (Juan Remacha). Es decir, se ha ido del Teatro Principal con cinco reconocimientos, entre ellos, cuatro de los más importantes de la noche.

Estaregui ha querido compartir sus galardones con "los directores que están en ciernes, con los que pasan años para intentar levantar su proyecto y los que viven como pueden entre películas, porque, sí, es una profesión complicada cuando se vive más allá del glamur y la fama" ha reivindicado entre fuertes aplausos. En su intervención final, además, ha explicado que "'Rider' es la historia de una chica que se busca la vida a 8.000 kilómetros de su casa. Y la hicimos no pensando que son los otros sino que todos somos y tenemos que convivir, así debe de ser. ¡Por todas las 'riders' y por una sociedad justa e igualitaria!", ha clamado.

Un Simón de Honor emotivo

Todo en un evento en el que han actuado Ester Vallejo, Carmen París y LaMov, conducido por Luis Larrodera, casi ya un habitual en estas lides que ha vuelto a dejar un gran sabor de boca, y en el que la academia, dirigida por María José Moreno, le ha entregado su Simón de Honor a Leonor Bruna «en reconocimiento a su trayectoria así como por su labor en la formación de nuevas generaciones de profesionales del audiovisual». Un premio que ha recogido de manos de Miguel Casanova, que formó parte de la primera generación de la escuela hace 18 años.

Precisamente, una mirada a uno de los grandes del cine aragonés, 'Borau y el cine', de Germán Roda, ha sido elegido como el mejor documental mientras que entre los cortometrajes el reconocido por los académicos ha sido 'Una bombilla en California', de José Manuel Herraiz.

En cuanto a las interpretaciones, otros de los premios más esperados, el jovencísimo Diego Garisa (por su papel en 'Cariñena, vino del mar', la gran perdedora de la noche) se ha hecho con el de actor y Elisa Forcano con el de actriz por su trabajo en el cortometraje 'En trámite', de Víctor Izquierdo. Una producción que también ha sido reconocida en vestuario (Pilar Sicilia) y en dirección artística (Luis Sorando).

El resto de los galardonados

El palmarés de la décimo quinta edición de estos Premios Simón se ha completado con Aurora Lago (Mejor dirección de producción por 'Tierra baja'), Gonzalo Alonso (Mejor banda sonora original por 'Cariñena, vino del mar'), Germán Roda (Mejor montaje por 'Tierra baja'), Ana Bruned (Mejor maquillaje y peluquería por 'Mariana Hormiga') y Álvaro Aragüés (Mejor sonido por 'Copeland'). Además, el Premio Simón Turismo de Aragón ha sido para 'Sirat', de Oliver Laxe, por la promoción de Teruel en la película española que estuvo nominada por partida doble a los Oscar.

En su discurso, la presidenta de la academia, María José Moreno, ha reivindicado más apoyo de las instituciones "porque la imagen es el motor de la nueva economía. Reconocemos el respaldo pero se debe avanzar hacia una apuesta más decidida porque si no seremos un mero decorado de rodaje sin capacidad de decisión ni de recoger los beneficios".