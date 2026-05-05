'Murderbot', la serie internacional que se rueda estos días en la Expo de Zaragoza: un androide rebelde anda suelto en el Pabellón Puente

Zaragoza se sigue afianzando poco a poco como un gran plató de cine. Esta semana ha dado un paso más en ese sentido al acoger el rodaje de la serie internacional de Apple TV ‘Murderbot’. La producción se va a grabar de lunes a viernes sobre todo en el interior del Pabellón Puente, aunque está previsto que su exterior y también el de la Torre del Agua aparezcan en pantalla. De esta forma, el entorno de la Expo se proyectará al mundo gracias a esta serie futurista de ciencia ficción. La producción estadounidense está protagonizada por el actor sueco Alexander Skarsgård, famoso por interpretar al vampiro Eric Northman en ‘True Blood’.

Skarsgård da vida en la serie a un androide de seguridad consciente que se hace llamar Murderbot y que debe ocultar su capacidad de pensamiento libre mientras realiza misiones peligrosas. El reparto también está compuesto, entre otros, por el estadounidense David Dastmalchian (‘The Dark Knight’ o ‘Prisoners’) y por Noma Dumezweni (‘La sirenita’ o ‘Retribution’). La producción está basada en la exitosa saga de libros de Martha Wells.

Según ha podido saber este diario, la serie está rodando escenas para varios capítulos de la segunda temporada. ‘Murderbot’ emitió su primera entrega en Apple TV entre mayo y julio del año pasado y se prevé que la segunda se estrene a lo largo de 2027, aunque todavía no hay fecha confirmada. El rodaje está siendo impulsado por Fresco Films, la productora de servicios en España para grandes producciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’.

Grandes pantallas para ser utilizadas como cromas, este martes en la explanada del Palacio de Congresos. / pablo ibáñez

La explanada ubicada frente al Palacio de Congresos acogía este martes un continuo ir y venir de técnicos, con muchos camiones aparcados y grandes pantallas croma esperando a ser utilizadas (la postproducción en este tipo de series suele jugar un papel muy relevante). El rodaje también ha ocupado los bajos del edificio del frente fluvial, con vehículos de corte futurista estacionados en su exterior.

Planos con drones

Además, el parking del Parque del Agua se ha transformado en una base operativa con espacio reservado para camiones, caravanas, vehículos de producción y catering, lo que da una idea de la magnitud del proyecto. De hecho, las facilidades logísticas que proporciona el recinto de Ranillas han sido determinantes para que la productora eligiera esta localización, más allá del carácter futurista de los edificios de la Expo.

Vehículos futuristas estacionados en los bajos del frente fluvial. / pablo ibáñez

Según ha podido saber este diario, el deseo inicial era rodar en la Torre del Agua, pero las obras que se están realizando para convertirla en el 'Faro de la Logística' lo han impedido. No obstante, se han grabado varios planos con drones tanto del interior como del exterior, unas imágenes que se trabajarán en postproducción con la previsión de que aparezcan en pantalla.

El rodaje también ha requerido la participación de extras, aunque se desconoce el número concreto. El pasado febrero se abrió un cásting que buscaba residentes en Zaragoza de todas las etnias con edades entre los 18 y los 70 años.

Alexander Skarsgård protagoniza la serie 'Murderbot'. / s.e.

Con el desembarco de 'Murderbot', el recinto de la Expo se vuelve a convertir en un gran plató de rodaje después de que en los últimos años haya albergado diversos proyectos audiovisuales (sobre todo se han grabado muchos anuncios de coches).

Además, la nueva serie afianza a la capital aragonesa como una ciudad de cine. Desde que la Zaragoza Film Office (ZFO) echó a andar en enero de 2021 concebida como una especie de "ventanilla única" para agilizar los trámites burocráticos a las productoras, los rodajes que ha acogido la ciudad no han dejado de crecer.