La prometida de Alberto Álvarez habla del accidente del extorero: "Salió él solo de la trituradora, con su propio impulso"

Verónica, la prometida del extorero Alberto Álvarez que el sábado sufrió un grave accidente en su ganadería al caer en una trituradora, ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, cómo fue el suceso que sufrió su pareja en unos días muy duros para toda la familia.

"Por lo que he podido saber, él se resbaló al cortar la cuerda, la alpaca cayó, le empujó dentro de la máquina y casi acaba con su vida. Salió él mismo con su propio impulso y me llamó pidiéndome ayuda. Llegó al conche inconsciente y habiendo perdido mucha sangre antes de que lo evacuaran en helicoptero", ha relatado Verónica, que ha dejado claro que "no es cierto que le triturasen las piernas".

Operaciones complejas

Tras llegar al hospital Miguel Servet, donde sigue en la UCI, "los médicos hicieron una labor increíble, le salvaron la vida y las piernas, y tras unas operaciones muy largas, la pierna derecha era la que peor estaba, ahora sigue en la UCI pero evoluciona favorablemente y ahora hay que esperar que siga la recuperación así y pueda subir a planta", ha señalado la prometida del extorero, que ha hablado de Alberto Álvarez: "Tiene un gran respeto, educación y fuerza, transmite paz y tranquilidad, es una persona increíble, la más fuerte y buena que he conocido en mi vida", ha concluido en su intervención en el programa televisivo.