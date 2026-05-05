Suspenden por sorpresa el festival del año en Zaragoza: "El público hubiera sido el principal afectado"
El evento se iba a celebrar el próximo 27 de junio en la Feria con más de 15 horas de música
Iba a ser según sus promotores "el festival del año en Zaragoza". De hecho, se habían previsto fletar dos lanzaderas desde la plaza del Pilar y la estación Delicias a la Feria de Zaragoza (lugar donde se iba a celebrar el macroevento) y desde lugares como Bilbao, BArcelona, VCastellón, Valencia, Vitoria, Madrid, Lerida, Logroñpo... "poruqe llegar nunca fue tan fácil". Iba a celebrarse el próximo 27 de junio con un cartel conformado por Linda, Dj Frank, Javi Aznar, Javi Boss, Raul Ortiz, Miguel Serna, Dj Marta, Alex & Giro, Sensity World, Dany BPM, Dj Neil, Ricardo F, Ivan Jazz & Gari Seleckt y la instrumental de Tasha & Co. E iban a ser más de 15 horas de música sin parar.
Pero todo simplemente iba a ser. Porque ya no será. La organización del Remeber Paradise ha anunciado por sorpresa la cancelación del evento por causas sobrevenidas: Lamentamos comunicar que Remember Paradise XXL, previsto para el 27 de junio en la Feria de Zaragoza, no podrá celebrarse. Por causas ajenas a la organización y fuera de nuestro campo de acción, la incertidumbre existente a día de hoy en distintos ámbitos no nos permite garantizar una experiencia 100% Remember Paradise. El público, los fans, en definitiva el motor de Remember Paradise, sería el principal afectado y, por este motivo, hemos tomado esta decisión con responsabilidad y nos vemos obligados a cancelar el evento. A pesar de haber explorado todas las opciones, incluida una ubicación alternativa, no ha sido posible sacarlo adelante", explican en un comunicado.
Devolución de las entradas
La organización garantiza, asimismo, la devolución de las entradas y abre una puerta al futuro: "Las entradas serán reembolsadas automáticamente en los próximos 7 días a través del mismo método de pago. Para cualquier incidencia relacionada con las entradas, puedes contactar con: soporte@fourvenues.com. Las reservas de lanzaderas y rutas de bus serán igualmente reembolsadas de forma automática en el mismo plazo de 7 días y método de pago. Además, como agradecimiento por la confianza y el apoyo recibido, todas las personas que hayan adquirido su entrada contarán con un beneficio exclusivo en la próxima edición de Remember Paradise en Zaragoza. Agradecemos la gran acogida del festival, con un ritmo de venta muy positivo, y lamentamos las molestias ocasionadas al público, artistas y todas las personas implicadas. Zaragoza, volveremos pronto".
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