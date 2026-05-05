Tanxugueiras anuncia un concierto en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Tanxugueiras, uno de los proyectos más influyentes y transformadores de la música tradicional contemporánea, han anunciado una nueva gira por España con la que recorrerán algunas de las salas más emblemáticas del país y que tendrá parada en Zaragoza. En pleno aniversario de su primera década sobre los escenarios, Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro atraviesan uno de los momentos más sólidos y representativos de su carrera, consolidando una propuesta que ha llevado el folclore gallego a nuevas dimensiones.

El 'tour' arrancará el 17 de octubre en el Coliseum de La Coruña, en lo que será una cita especialmente significativa: la única oportunidad de ver al grupo en Galicia durante 2026. La gira continuará en ciudades como León (Studio 54), Valladolid (Porta Caeli), Madrid (La Riviera), Murcia (Sala REM), Valencia (La Rambleta), Vitoria (Jimmy Jazz) y Barcelona (Paral·lel 62), configurando un recorrido que reafirma su conexión con el público de todo el país. A Zaragoza, al Teatro de las Esquinas, llegarán el 5 de febrero. Las entradas para todos los conciertos salen a la venta este miércoles a partir de las 12.00 horas.

Nuevo disco y directo

En este nuevo directo, Tanxugueiras repasará sus grandes éxitos además de presentar 'O Cuarto', su cuarto trabajo discográfico, producido junto a Iago Pico y Gabi Fernández. El álbum supone un paso adelante en su evolución artística, profundizando en una sonoridad más madura sin perder la esencia que las ha convertido en referentes: la defensa del idioma gallego y la reinterpretación contemporánea de la tradición.

Con una trayectoria que ha trascendido fronteras y ha redefinido el papel de la música de raíz en el panorama actual, esta gira representa una oportunidad única para vivir de cerca la fuerza escénica de Tanxugueiras. Un reencuentro imprescindible tanto para su público más fiel como para quienes se han ido sumando a lo largo de estos años.