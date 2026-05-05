Una exposición reúne 40 años de portadas de 'Artigrama' realizadas por reconocidos artistas aragoneses

La sala África Ibarra del Paraninfo de Zaragoza inaugura este miércoles a las 18.00 horas, la exposición 'Artigrama: 40 años de arte aragonés en portada', una muestra que celebra las cuatro décadas de trayectoria de la revista científica del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, cuyo número 40 se presentará en 2026.

Eliseo Serrano Martín, vicerrector de Cultura y Patrimonio; Mónica Vázquez Astorga, comisaria de la muestra y directora de la Revista 'Artigrama'; y José María Alagón Laste, cocomisario de la muestra y secretario de la Revista Artigrama presidirán la inauguración de la muestra.

Patrimonio propio

Fundada en 1984, 'Artigrama' es una publicación de referencia dedicada a la Historia del Arte, la Historia del Cine y la Musicología en el ámbito nacional e internacional, articulada en torno a sus secciones de Monográfico, Varia, Patrimonio, resúmenes de tesis doctorales y crítica bibliográfica. A lo largo de su historia, la revista ha ido conformando una singular colección de portadas —encargadas por el Departamento de Historia del Arte para cada número a artistas aragoneses de reconocido prestigio— que hoy constituye un patrimonio propio de la Universidad de Zaragoza.

La exposición reúne por primera vez el conjunto completo de estas obras, diversas en estilos, lenguajes y técnicas, que cumplen una doble condición: imagen pública de la revista y piezas de un archivo visual de primer orden. Leídas en serie, permiten trazar una historia reciente del arte aragonés y de la propia publicación, al tiempo que ponen en valor la generosidad de los artistas que donaron sus obras al patrimonio universitario.

Junto a obras inéditas, únicas y sugerentes, el público podrá recorrer la trayectoria de una revista que, desde 1984, ha sabido aunar investigación, difusión y cuidado del patrimonio cultural. 'Artigrama: 40 años de arte aragonés en portada' es, en definitiva, una celebración de la investigación, del arte y de la memoria colectiva que custodia la Universidad de Zaragoza, y un merecido reconocimiento a los artistas que han hecho posible este legado.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de junio de 2026.