Así será la primera sala IMAX de Zaragoza en los cines Palafox: nuevas butacas, una pantalla más grande y una experiencia envolvente

Los cines Palafox da un paso decisivo en la evolución del cine en la ciudad con la creación de su nueva sala IMAX con láser, un proyecto que transformará por completo la experiencia cinematográfica. Ubicada en el espacio que ocupaba la antigua sala 8, la nueva sala IMAX ha sido concebida como una renovación integral, con el objetivo de situar a Zaragoza en el mapa de las experiencias cinematográficas más avanzadas.

Uno de los elementos más destacados de esta transformación es la nueva pantalla, que incrementa en más de un 130% la superficie de imagen respecto a la anterior. Este aumento permite una mayor inmersión visual, adaptándose a los formatos propios de IMAX y ofreciendo una percepción de la imagen completamente distinta a la de una sala convencional.

Calida de imagen cristalina

La sala incorporará el sistema de última generación, IMAX con láser, que proporciona una calidad de imagen cristalina gracias a un mayor brillo, contraste y precisión en color, junto con resolución 4K nativa y el sistema de procesado de imagen DMR. A nivel sonoro, contará con un sistema de audio IMAX de 12 canales diseñado específicamente para este tipo de salas, capaz de ubicar el sonido con gran precisión en el espacio y generar una experiencia envolvente para el espectador.

Además, esta sala estará destinada exclusivamente a la proyección de títulos certificados para IMAX. Esto implica que las películas que aquí se proyecten solo podrán disfrutarse en este formato en esta sala, siendo el único espacio en el que el público podrá acceder a esa versión específica de la obra tal y como ha sido concebida.

Una nueva forma de vivir el cine

La experiencia se completa con la incorporación de las nuevas butacas Palafox Premium, diseñadas específicamente para esta sala. Estas butacas integran materiales de alta calidad, mayor espacio y sistemas de ajuste de respaldo reclinable electrónico, permitiendo al espectador adaptar su posición para disfrutar de la película con el máximo confort tan solo pulsando un botón.

La complejidad de implantar una sala de estas características en pleno centro urbano convierte este proyecto en uno de los más ambiciosos realizados en España en los últimos años en el ámbito de la exhibición cinematográfica. El objetivo es redefinir por completo la experiencia de ir al cine.

La nueva sala IMAX de Cines Palafox abrirá sus puertas con uno de los estrenos más esperados: 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan, concebida y rodada para ser disfrutada en formato IMAX en su totalidad, que llegará el 17 de julio.