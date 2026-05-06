Boa Mistura, en el Espacio Joven de Ibercaja: "El Festival Asalto ha puesto a Zaragoza en el mapa mundial del arte urbano"

Tras haber realizado proyectos en 40 países del mundo, Boa Mistura se ha convertido en uno de los colectivos más reconocidos y valorados en el ámbito del arte urbano. Aunque son madrileños (sus tres miembros actuales empezaron haciendo grafitis en su barrio de la Alameda de Osuna), siempre han mantenido una fuerte conexión con Zaragoza gracias al Festival Asalto. De hecho, han participado en cuatro ediciones de esta cita de referencia internacional para el arte urbano. Ahora, su relación con la ciudad se va a estrechar aún más gracias a la exposición que se inaugura este jueves en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja en el marco del 150 aniversario de la entidad.

Se titula ‘Fragmentos’ y se erige como la primera exposición institucional en la que el colectivo de artistas puede echar la vista atrás y poner en diálogo sus obras. La muestra, no en vano, plantea un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus inicios en el año 2000 hasta uno de sus trabajos más recientes en este 2026.

‘Fragmentos’, comisariada por Lola Durán, arranca con un video en el que se pueden ver algunos de los primeros grafitis que Pablo Ferreiro, Pablo Purón y Javier Serrano comenzaron a realizar «como un hobby» cuando apenas tenían «doce o trece años». «Eso creó una amistad entre nosotros y después, poco a poco, fuimos dejando de poner nuestro nombre; el ego se fue diluyendo y montamos el colectivo», ha resumido este miércoles en la presentación Purón, que ha dejado claro que «a nivel visceral» no ha cambiado nada: «Lo que queremos es seguir relacionándonos entre nosotros y con el mundo».

Su única obra ‘viva’ en Zaragoza se sitúa en la calle Las Armas. / ep

Sus obras, con un claro componente social, aspiran a modelar el espacio público buscando una mejora en la relación de los vecinos con sus barrios (casi siempre en las periferias de las ciudades). Todo ello se podrá comprobar a partir de este jueves en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja, ubicado en el paseo Fernando el Católico. Así, la muestra incluye algunos de sus grandes proyectos de los últimos años, como ‘Luz Nas Vielas’ en una favela de Sao Paulo, ‘Somos Luz’, realizado en un edificio completo en Panamá, o ‘Mi Raíz’, una intervención sobre barriles de aceite en La Habana. La fuerte conexión con la comunidad en la que intervienen también se observa en ‘Unión’ y ‘Ubuntu’, hasta llegar a una pieza inédita realizada ex profeso para esta muestra formada por bloques de hormigón.

Un arte efímero

Como han indicado los propios artistas, ninguno de los grandes proyectos que se exhiben en la exposición ‘sobreviven’ actualmente. «Ya desde chavales, cuando salíamos a pintar de forma ilegal, sabíamos que este arte es efímero, y está bien que así sea», ha asegurado Ferreiro.

Precisamente, su última obra ‘desaparecida’ estaba en Zaragoza, en la trasera del Museo Goya frente a la Delegación del Gobierno. Los trabajos de ampliación del museo han dejado emparedada la Virgen del Pilar que el colectivo realizó en 2010, tal y como se recuerda en la exposición. De hecho, de los proyectos que han realizado en la ciudad en esas cuatro ediciones de Asalto solo queda la obra ‘Undying Love’ de la calle Las Armas (esa unión entre un corazón y una calavera). El resto, o fueron vandalizadas por grafiteros, o destruidas por la piqueta. Eso ocurrió con el icónico mural de la plaza del Pilar ‘Porque sueño, no estoy loco’, derribado en 2016 y repartido entre cientos de ciudadanos.

«La repercusión que tuvo esa demolición nos generó una mayor responsabilidad y nos hizo darnos cuenta de que el arte urbano puede ser importante», ha destacado Serrano.

El icónico mural de Boa Mistura de la plaza del Pilar, derribado en 2016. / ep

En Zaragoza, esta disciplina no ha dejado de adquirir prestigio gracias sobre todo al Asalto, como ha reconocido Porón: «Ha sido un festival pionero que ha puesto a Zaragoza en el mapa mundial del arte urbano. Me acuerdo que en Cali (Colombia) coincidí una vez con el artista puertorriqueño David Zayas y me decía que su sueño era venir aquí a pintar».

Igual que el Asalto, Boa Mistura impregna a su obra un claro componente social. Por eso, antes de intervenir, el colectivo se relaciona con el vecindario donde va a trabajar. «Lo social es inherente a nuestra obra y es el lugar y el territorio los que nos dan las pistas de cómo van a ser esas intevenciones», ha explicado Serrano, que ha reconocido que la disciplina ha cambiado mucho en estos 25 años.

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Su mural de la Virgen del Pilar ha quedado emparedado con la ampliación del Museo Goya. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En opinión del colectivo, esta profesionalización «es positiva» y no «excluyente». «Puede haber una estructura que apoya este arte y al mismo tiempo seguir existiendo artistas que operan de forma clandestina o vandálica. Nosotros, por ejemplo, todavía seguimos pintando de forma clandestina», ha concluido Serrano.