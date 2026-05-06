Cómicas Fest, una apuesta en Zaragoza por el humor hecho por mujeres

El Cómicas Fest alcanza este año su quinta edición con la misma receta con la que comenzó, un humor hecho al cien por cien por mujeres que reivindica el papel de las cómicas en un ámbito con una fuerte representación masculina. Será también en el Centro Cívico Río Ebro en Zaragoza, que una vez más se llenará de sonoras carcajadas, entre el 9 y el 31 de mayo.

En esta ocasión, por el escenario pasarán cómicas de varias ciudades españolas, como Valladolid, Madrid, Valencia y Zaragoza conformando un elenco de artistas que llevan sus espectáculos de humor por todo el país y consolidando, en la capital aragonesa, un programa que desde su primera edición tuvo una "gran acogida", ha recordado el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, junto a la directora del centro cívico Río Ebro, Raquel Blasco, y a las cómicas Yolanda Blanco, Irene Alquézar y Catalina Pueyo.

Durante esta edición, el público podrá disfrutar de propuestas que abarcan desde monólogos y teatro hasta circo, 'clown', improvisación y música. Además, el programa incluye dos talleres formativos: uno orientado a personas con experiencia previa en teatro y otro abierto al público interesado en desarrollar su sentido del humor.

La programación completa

La compañía Impropietarias será la primera en subirse al escenario este sábado 9 de mayo con el espectáculo 'Profluencers', considerada la primera comedia musical improvisada en España. La propuesta combina teatro e improvisación musical en un formato en el que el público decide los temas sobre los que girará la función.

El espectáculo está presentado por la improvisadora y divulgadora científica Laura Camón. El 16 de mayo será el turno de 'Benditas. Todo viene del cielo' de El Mono Habitado, una obra galardonada con el Premio del Público Escènia 2019 que mezcla humor y crítica social mediante la historia de dos pastoras que creen presenciar una aparición mariana.

El formato de monólogo llegará el 23 de mayo con 'Mea Culpa', de Minerva Arbués, en el que propone un viaje personal entre la comedia y la introspección. El Cómicas Fest traerá también a Zaragoza, el 30 de mayo, al Mejor espectáculo de Circo de Castilla y León. Se trata de 'Onironautas' de Luciérnagas Teatro, una obra que reflexiona sobre la vejez y la soledad mediante el circo contemporáneo y el lenguaje del 'clown' de la acrobática Natalia Puente. Contará con la presentación de la actriz Catalina Pueyo.

Para completar la programación, el festival incluye también un apartado formativo con talleres impartidos por Esmeralda Gómez Souto, centrado en la creación del personaje escénico, y por Natalia Puente Fernández, que abordará el desarrollo del sentido del humor como herramienta para el bienestar emocional.