El discurso más emotivo de los Premios Simón: "Hace 40 años que me dedico a esto y Aragón es una tierra muy dura en la que no se puede vivir del cine"

El cine aragonés vivió este martes en el Teatro Principal de Zaragoza su gran noche del año con la celebración de los Premios Simón en la que se premiaron los mejores trabajos del año y en la que se reivindicaron todos los oficios del cine como necesarios para que un producto audiovisual llegue a buen puerto.

En la categoría de maquillaje y peluquería, la ganadora fue Ana Bruned por su trabajo en el cortometraje 'Mariana Hormiga', quien, al recoger su galardón, muy emocionada, recordó que es una de las profesionales con más trayectoria de la comunidad: "Quiero decir muchas cosas, se me montan en la cabeza y no voy a poder decirlas, pero es que estoy realmente emocionada porque este año hace 40 que me dedico a este trabajo. Y es verdad que ha habido momentos de desfallecimiento, de decir 'arrojo la toalla, no me dedico más a esto'", aseguró Bruned.

"El cine aragonés no es solo de directores"

"Además -prosiguió-, Aragón es una tierra muy dura, muy dura, muy dura, porque realmente no se puede vivir del cine. Yo tengo la fortuna de ser maquilladora y todo lo que hay en la cara puedo trabajar para maquillar, pero no es cine. Entonces sí que de pronto hay proyectos como el de 'Mariana Hormiga' y otros más que devuelven un poco la esperanza, porque hay respeto por el trabajo, por el profesional. Me llamaron, me dieron el tiempo, no me discutieron... Yo quiero dar las gracias de verdad a Maite Uzal, que no está aquí, que es la directora".

En imágenes | Los Premios Simón viven su gran noche en el Teatro Principal de Zaragoza / Josema Molina

Ana Bruned también puso en valor el trabajo de todos los oficios: "Quiero reivindicar también que el cine aragonés no solamente es de directores, el cine aragonés es de todos los que participamos en el cine y somos aragoneses"