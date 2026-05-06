Insight Walk se presenta en Zaragoza el próximo 22 de mayo de 2026 en la Sede del Grupo San Valero

El próximo 22 de mayo de 2026 tendrá lugar en Zaragoza la presentación del libro Insight Walk, una obra que propone un viaje de desarrollo personal y liderazgo consciente a través de una idea tan sencilla como profunda: a veces, para avanzar, no necesitamos correr más, sino detenernos, caminar y aprender a mirar de otra manera.

El libro nace de la experiencia de su autor, de su propia experiencia y en el acompañamiento a líderes, equipos y organizaciones en procesos de transformación, y combina narrativa, reflexión, psicología, liderazgo, mindfulness y aprendizaje vital. Insight Walk invita al lector a recorrer un camino interior en el que las preguntas importan tanto como las respuestas, y en el que cada paso se convierte en una oportunidad para revisar la forma en que habitamos nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro impacto en los demás.

La presentación en Zaragoza reunirá a lectores, profesionales de RRHH, directivos, coachees, responsables de talento y cultura y todas aquellas personas interesadas en explorar nuevas formas de liderazgo más conscientes, humanas y conectadas con el propósito.

“Insight Walk no es solo un libro para leer; es una invitación a caminar. A salir del ruido, tomar perspectiva y escuchar aquello que muchas veces queda sepultado bajo la urgencia del día a día”, señala el autor.

A lo largo de sus páginas, la obra plantea una reflexión especialmente relevante en el contexto actual, marcado por la velocidad, la incertidumbre, la presión por los resultados y la necesidad de recuperar espacios de sentido. Frente a un entorno que empuja a la reacción permanente, Insight Walk propone una pausa activa: caminar para pensar, respirar para decidir mejor y mirar hacia dentro para liderar hacia fuera con mayor autenticidad, valores claros y un propósito realista.

El libro aborda cuestiones clave como el autoconocimiento, el miedo, la identidad, los momentos de verdad, la energía personal, la presencia, la conexión con los valores y el legado que dejamos en las personas y sistemas de los que formamos parte. Todo ello con un estilo cercano, inspirador y reflexivo, que combina profundidad conceptual con una narrativa accesible.

La presentación del próximo 22 de mayo será también un espacio de conversación sobre el papel del liderazgo en la vida cotidiana, en las empresas, en las familias y en la sociedad. Porque, como plantea la obra, el liderazgo no se mide únicamente en los resultados que conseguimos, sino también en la huella que dejamos en quienes caminan a nuestro lado.

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Sobre Insight Walk

Insight Walk es un libro sobre liderazgo consciente, transformación personal y desarrollo humano. A través de relatos, diálogos y reflexiones, propone un itinerario para reconectar con la propia esencia, revisar patrones automáticos y recuperar una forma de vivir y liderar más serena, lúcida y comprometida. La obra se dirige tanto a líderes y profesionales como a cualquier persona que atraviese un momento de cambio, búsqueda o redefinición vital.