Pirineos Sur completa su cartel 2026 con la incorporación de grandes artistas internacionales: todos los conciertos

Pirineos Sur acaba de desvelar los nombres que completan su cartel de este año del Auditorio Natural de Lanuza. A la ya anunciada oferta se unen grandes nombres de la música contemporánea como Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, Monsieur Periné, Lorena Álvarez, Jimena Amarillo y Alex Serra. Además, se vivirá un momento único con el homenaje a Omega, de la mano de Lagartija Nick y Kiki Morente en la misma noche en la que actuará Jorge Drexler (la del 24 de julio).

Durante doce jornadas, de jueves a domingo, en Lanuza sonará salsa, rock, hip hop, pop, folk, reggaeton, cumbia, rock, flamenco, electrónica… Todo un crisol de sonidos que convertirá un año más a Pirineos Sur en un festival de referencia y único, gracias a su escenario flotante, un cartel que conecta culturas y un paisaje que forma parte del espectáculo.

Las incorporaciones

Al primer fin de semana de esta edición se añade el universo sonoro introspectivo de Alex Serra, que acompañará a Bomba Estéreo el domingo 12 de julio. Por otro lado, el dúo colombiano Monsieur Periné se suma el 19 de julio a la noche de Rubén Blades y Melanie Santiler como una de las creaciones más vibrantes de la música latinoamericana actual, con dos Latin Grammy y grandes éxitos como 'Nuestra canción' o 'Bolero Apocalíptico' y 'Hora Loca', junto a Rawayana.

El viernes 24 llegará uno de los momentos más simbólicos de la edición con el homenaje al 30 aniversario de uno de los discos más laureados y revolucionarios de las últimas décadas, Omega, de Enrique Morente y Lagartija Nick, esta vez contando con la presencia del hijo del legendario cantaor, Kiki Morente, para revivir la visionaria fusión entre flamenco y rock, bajo el influjo de la poesía de Federico García Lorca y Leonard Cohen. La misma noche llegará Jorge Drexler con la gira de presentación de su nuevo álbum, Taracá, lanzado el pasado marzo. El compositor uruguayo continúa siendo uno de los artistas más influyentes y aclamados de la música en español, contando con un Oscar, múltiples premios Grammy y Goya. Con letras que son pequeños tratados de poesía y ciencia, temas como 'Todo se transforma' o 'Movimiento' son ya himnos generacionales. Compartiendo honestidad cultural, habrá también espacio para Lorena Álvarez, una de las figuras más interesantes del folk nacional.

El sábado 25 se suman al cartel Chambao, Lia Kali y Jimena Amarillo, tres propuestas que reflejan la pluralidad sonora del presente. La Mari, alma creativa de Chambao, está de celebración; la banda andaluza ha cumplido un cuarto de siglo y lo celebra con un álbum conmemorativo y una gira para revivir algunos de sus clásicos, como 'Pokito a poko' o 'Ahí estás tú'. Por otro lado, Lia Kali, es ya todo un referente en la escena hip hop nacional e internacional, con casi 3 millones y medio de escuchas mensuales en Spotify. Su fusión personal de soul y flamenco ha dado resultados tan sorprendentes como 'Contra todo pronóstico' o 'Kaelis'. Por último, Jimena Amarillo presentará ese mismo día su tercer disco 'ANGÉLIKA'. La valenciana es una de las voces más reconocibles del nuevo pop nacional y una artista imprescindible gracias a su talento para afrontar el pop desde una perspectiva de vanguardia.

Y después de los conciertos

Y no hay Pirineos Sur sin sus emblemáticas fiestas post-concierto. El cartel de disc jockeys de esta edición arrancará el jueves 9 con Lady Funk, veterana de la música negra y el hip hop, y el viernes 10 con Luna Roja, que repite el 24 con sus sesiones sin género ni etiquetas. El sábado 11, la zaragozana Drizzyclare trae la energía de los 90 y los 2000, y el domingo 12 Mr. Pendejo servirá a los platos una sesión con más de veinticinco años de funk y soul acumulados y avalados por Rockdelux como mejor DJ nacional.

El segundo fin de semana el jueves 16 subirá a la cabina Alex Curreya, incansable entusiasta del ritmo entre el indie y la electrónica; seguido el viernes 17 por Daniless, especialista en hacer estallar cualquier sala con britpop y rock. El sábado 18, el productor zaragozano Sopelana DJ mezclará indie y nostalgia ochentera, y el domingo 19 toma la cabina Fran Navarro, voz de referencia de la escena DJ aragonesa y responsable del programa de radio Aragón DJ’s y el dedicado a la música negra Club Etiqueta Negra.

El tramo final contará el jueves 23 con Florida & Hermoso, garantía de fiesta asegurada, el sábado 25 Diego Aguas, con residencia histórica en Après Ski MARCHICA de la estación de Formigal y kilómetros internacionales, y el domingo 26 cierra el cartel Ms Von Disko, miembro imprescindible de la escena clubbing española con residencias en Pachá Ibiza, además de promotora de Face Down Ass UP.

Las entradas para todos los conciertos se pueden comprar a través de la web de Pirineos Sur.