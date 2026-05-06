Sidecars, Alejo Stivel y Malmö 040 liderarán el Aragón Sonoro en Alcañiz
El festival, que ha desvelado el cartel de este año, reunió en 2025 a 12.000 personas
Efe
Sidecars, Alejo Stivel, Sienna, Malmö 040, Melifluo, Repion y Supersubmarina DJ Set formarán parte de la programación de Aragón Sonoro 2026, que se celebrará del 23 al 25 de julio en Alcañiz. El festival reforzará además su apuesta por el talento aragonés y mantendrá su modelo urbano con conciertos y actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad.
El recinto de El Cuartelillo acogerá las principales actuaciones nocturnas en el escenario central; si bien el festival conservará además su formato habitual con conciertos en el anfiteatro Pui Pinós, la plaza del Mercado y la plaza Mendizábal, entre otros puntos del municipio.
La apuesta aragonesa
La edición de 2026 mantendrá también su apuesta por artistas aragoneses: Eva McBel, Effe, Modelo, Delacueva y Narel formarán parte de una programación que reservará espacio para grupos emergentes y propuestas consolidadas de la comunidad.La oferta musical incluirá además actuaciones y sesiones de DJ en las calles de Alcañiz con nombres como Florida y Hermosso, Diego Aguas, Matagüelos y Alex Curreya.
El objetivo del festival pasará por ampliar la actividad cultural durante todo el fin de semana e implicar a distintos sectores de la ciudad, entre ellos comercios, restaurantes y alojamientos. Aragón Sonoro afrontará esta nueva edición tras reunir cerca de 12.000 asistentes en su última convocatoria, ha señalado el ayuntamiento alcañizano en una nota de prensa.
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