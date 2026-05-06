Un historiador denuncia la manipulación de uno de los "cuadros más importantes de la Historia de Aragón": "No lleva Corona Condal"

El 'Retrato de Petronila Ramírez y Ramón Berenguer IV' (cuya unión es el origen de la Corona de Aragón) fue realizado por Filippo Ariosto en 1586 para el Salón Real del Palacio de la Generalidad del Reino de Aragón pero fue destruido en 1809 tras los Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia Española. Pero existe una copia anónima pintada en el siglo XVII propiedad del Museo del Prado.

Se considera "uno de los cuadros más importantes de la Historia de Aragón" y su representación, sobre todo por las enseñas reales que se lucen y por la importancia que se le da a cada uno, siempre han estado en el punto de la polémica y de las discrepancias entre historiadores. Una discusión a la que ha vuelto a remitir el historiador y archivero turolense Juan José Barragán en sus redes sociales estos días: "Ante la manipulación que se está haciendo de uno de los cuadros más importantes de la Historia de Aragón, propiedad del Museo del Prado, aclaramos su iconografía, de consulta en la web del Museo del Prado: el emblema sobre Petronila lleva Corona Real, como reina de Aragón, y el emblema sobre Ramón Berenguer lleva Corona de Príncipe, pues lo era de Aragón. No lleva Corona condal, por lo que está representando como Príncipe".

Estudio imagológico

Barragán analizó el cuadro en su 'Estudio imagológico del retrato de Petronila I de Aragón y Ramón Berenguer de Barcelona' y allí concluyó que la corona que aparece detrás de Berenguer no es de conde sino de príncipe, lo que indicaría que Ramón Berenguer no está retratado en calidad de Conde de Barcelona sino de Príncipe de Aragón, dado su matrimonio con Petronila. Por tanto, esto indicaría que el blasón con las barras rojas y amarillas, por aparecer bajo la corona de Príncipe de Aragón, no pertenece a la casa de Barcelona sino a la de Aragón.