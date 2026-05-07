Amaral: "Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie"
La banda aragonesa ha participado en 'Se tiene que morir mucha gente', de Victoria Martín
'No quiero canciones tristes' es la canción que compuesto Amaral para la nueva serie de Victoria Martín, 'Se tiene que morir mucha gente', que llegará a Movistar+ el próximo 21 de mayo. Y la realidad es que, en opinión de los aragoneses es por su canción por lo que merece la pena esta nueva producción audiovisual.
Así lo reflejan en un vídeo promocional de la misma: "Hombre, yo he visto series mejores", dice abiertamente Juan Aguirre en conversación con Eva Amaral que le replica: "Yo creo que se lo ha currado un montón, ¿eh? Y que está en su ánimo hacer algo que trascienda. Yo creo que lo ha intentado con fuerza. Seguro que hay un montón de horas de búsqueda sin encontrar".
"A por 2 se ve bien la serie"
En ese momento, Juan Aguirre se destapa, "está un poco mal que lo digamos nosotros. Pero la canción levanta la serie". Algo en lo que está de acuerdo su compañera de banda: "Sí que es verdad que queda bonita en esa secuencia, ¿verdad?". "Y si queréis pasar la serie a más velocidad y cuando llegue la canción pues ya paráis y escucháis la canción, pues también", asegura Juan Aguirre, y Eva Amaral remata: "A por 2 se ve bien la serie".
Obviamente es todo una gran broma y se trata de una acción promocional de la serie en la que han participado Eva Amaral y Juan Aguirre a través de las redes sociales.
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