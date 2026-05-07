El Espacio Zity lanza su primera bomba, uno de los artistas urbanos internacionales con más seguidores actuará en Zaragoza: cómo comprar las entradas
El escenario de referencia de las Fiestas del Pilar anuncia su primer gran nombre de este año
Como cada año, durante los meses previos a las Fiestas del Pilar se despierta una gran expectación con el anuncio de los artistas que actuarán durante las fiestas de la ciudad. En este marco, el Espacio Zity, recinto referente de estas fiestas, lanza su primera confirmación, Myke Towers se subirá por primera vez al escenario el 9 de octubre a las 21.00 horas en el Recinto Ferial de Valdespartera.
Michael Anthony Torres Monge, conocido artísticamente como Myke Towers, es uno de los artistas más exitosos a nivel mundial. El puertorriqueño ha colaborado con algunos de los grandes de la industria (Bad Bunny, Daddy Yankee, Quevedo o Becky G) y ha construido una discografía que suma cientos de millones de escuchas, con hits como 'La falda', 'LALA', 'DEGENERE' o 'La curiosidad'.
Naturalidad entre géneros
Su sello es la capacidad para moverse con naturalidad entre géneros y registros: desde el trap más oscuro hasta el reguetón bailable, pasando por sonidos caribeños con los que conecta con públicos muy distintos. El resultado habla por sí solo: el título de artista más escuchado en Spotify España en 2024 y que acumula actualmente más de 39 millones de oyentes mensuales en Spotify.
Las entradas para su concierto podrán adquirirse desde 49 euros a través de la web del Espacio Zitya partir del martes 19 de mayo a las 18.00 horas.
Con esta primera confirmación, el Zity da el pistoletazo de salida a una nueva edición que ya apunta alto. Myke Towers es solo el primero de una lista de nombres que irán desvelándose próximamente, consolidando una vez más al festival como el escenario de referencia para los grandes de la música durante las Fiestas del Pilar, del 9 al 17 de octubre.
Para quienes quieran vivir el festival al completo, los abonos generales, que dan acceso a todos los conciertos y las sesiones de noche de los nueve días y salen a la venta el próximo 14 de mayo en la web del Espacio Zity.
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