Estudi Zero trae los cuentos tradicionales y personajes fantásticos de 'Rondallas' al Teatro Arbolé
La compañía balear Estudi Zero presenta este fin de semana en Zaragoza 'Rondallas, cuentos fantásticos', un espectáculo basado en historias tradicionales mallorquinas
La compañía balear Estudi Zero presenta este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de mayo en el Teatro Arbolé de Zaragoza, un espectáculo basado en la narración de cuentos mágicos cargados de sensibilidad, emoción, imaginación y fantasía. 'Rondallas, cuentos fantásticos' es una recopilación de historias tradicionales llenas de personajes fantásticos, de gigantes, príncipes y princesas, demonios, animales que hablan, todos viviendo multitud de aventuras recomendadas a partir de 4 años.
'Rondallas' es un espectáculo que recopila cuentos populares de Mallorca, historias tradicionales que pasaban de padres a hijos llenas de personajes fantásticos, gigantes, príncipes y princesas, demonios, animales que hablan, todos viviendo multitud de aventuras.
La obra está basada en el estudio y publicación de Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll; actualmente están a punto de ser declarados Patrimonio Inmaterial de la cultura, porque en el fondo son historias universales, que se repiten en la tradición de los cuentos populares europeos y del resto del mundo.
Todo ello narrado con un lenguaje actual, con máscaras, cabezudos, gigantes, sombras y juegos dentro de este abanico de historias fundidas y combinadas en un festival de fantasías como un viaje imaginario a través de la magia escénica, que da vida a una de las colecciones de cuentos más ricas y extraordinarias del mundo.
Las funciones serán sábado 8 de mayo, a las 18.00 horas y el domingo 9, a las 12.00 horas. La entrada tiene un precio único de 9 euros en taquilla y en la web del teatro.
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