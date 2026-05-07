Estudi Zero trae los cuentos tradicionales y personajes fantásticos de 'Rondallas' al Teatro Arbolé

La compañía balear Estudi Zero presenta este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de mayo en el Teatro Arbolé de Zaragoza, un espectáculo basado en la narración de cuentos mágicos cargados de sensibilidad, emoción, imaginación y fantasía. 'Rondallas, cuentos fantásticos' es una recopilación de historias tradicionales llenas de personajes fantásticos, de gigantes, príncipes y princesas, demonios, animales que hablan, todos viviendo multitud de aventuras recomendadas a partir de 4 años.

'Rondallas' es un espectáculo que recopila cuentos populares de Mallorca, historias tradicionales que pasaban de padres a hijos llenas de personajes fantásticos, gigantes, príncipes y princesas, demonios, animales que hablan, todos viviendo multitud de aventuras.

La obra está basada en el estudio y publicación de Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll; actualmente están a punto de ser declarados Patrimonio Inmaterial de la cultura, porque en el fondo son historias universales, que se repiten en la tradición de los cuentos populares europeos y del resto del mundo.

Escena de títeres de la obra 'Rondallas' / Álvaro Maldonado

Todo ello narrado con un lenguaje actual, con máscaras, cabezudos, gigantes, sombras y juegos dentro de este abanico de historias fundidas y combinadas en un festival de fantasías como un viaje imaginario a través de la magia escénica, que da vida a una de las colecciones de cuentos más ricas y extraordinarias del mundo.

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Las funciones serán sábado 8 de mayo, a las 18.00 horas y el domingo 9, a las 12.00 horas. La entrada tiene un precio único de 9 euros en taquilla y en la web del teatro.