La melancolía profunda y pasional de 'Forever Tango' recala por primera vez en el Teatro Principal de Zaragoza

El 23 de noviembre de 1990 debutó en San Diego (EE. UU.) un espectáculo pensado para dar dimensión universal al tango argentino. Más de treinta y cinco temporadas después, la compañía de 'Forever Tango' sigue girando con su show por los cinco continentes. Desde Broadway, donde ya son compañía residente, llegan por primera vez a Zaragoza dentro de su gira española y estarán del 7 al 10 de mayo en el Teatro Principal.

De la mano de su director y creador, el músico y productor Luis Bravo, la compañía ha llegado dispuesta a compartir su pasión por la cultura del tango con todos los zaragozanos. Por eso, como previa a sus funciones, el elenco ofreció una 'master class' este mismo miércoles. Una vez suban a las tablas del Teatro Principal, el espectáculo reúne a catorce bailarines y bailarinas, una orquesta en directo y una vocalista que se combinan para hacer un retrato emocional de los diferentes estilos y épocas del tango.

En la presentación del espectáculo, tanto el gerente del PMAEI, José María Turmo, y el director de 'Forever Tango', Luis Bravo, han coincidido en señalar la vigencia y valor cultural del tango. "Siempre tiene que tener un lugar en las programaciones artísticas", ha indicado Turmo. Igualmente, Turmo ha reseñado la complejidad que tiene conseguir la contratación de la producción porque "hay que ir a buscarlos", en el momento que anuncian una gira por Europa.

La historia del tango argentino

Agradecido y elocuente se ha mostrado Bravo al recalar en Zaragoza: "Nos sentimos muy honrados de estar en tamaño teatro". Y es que el clasicismo y tamaño del Teatro Principal empastan a la perfección con el alma tanguera que llega ahora a su escena. Luis Bravo ha explicado que, si bien el montaje "no es una enciclopedia del tango", se hace un recorrido desde ese tango "prostibulario" que nació en los arrabales de Buenos Aires y que ha sido testigo de los cambios políticos y sociales de Argentina, hasta la transformación de los años 70 y la revolución de Astor Piazzolla.

El Periódico / Josema Molina

Tras la introducción, han formado en el escenario los músicos. Al ritmo de las teclas del piano, dos violinistas y el violonchelo de Luis Bravo han puesto la melodía, mientras el lamento de tres bandoneones marcaban los compases de la característica música. Al paso, los bailarines y bailarinas del elenco pertrechados de elegantes trajes y brillantes vestidos.

En total, han mostrado cinco piezas. La primera, evocaba al mundo marginal en el que se originó el tango, cuando era más una disputa de habilidades y desdenes entre hombres; una coreografía de enfrentamientos en el que la figura masculina era protagonista.

El tango 'Responso', que compuso Aníbal Troilo a la muerte de su amigo el poeta Homero Manzi, ha sido la segunda pieza que han interpretado de forma instrumental. El intervalo ha servido para que se aprestaran dos parejas solistas de baile y así el repertorio ha continuado con 'Derecho viejo', del maestro Eduardo Arolas, el cual ha sido interpretado a un ritmo vertiginoso por Gonzalo Bogado y su Jimena Toñánez.

Pablo Vélez y Daniela Kizyma interpretan su tango / Josema Molina

La pareja formada por Pablo Vélez y Daniela Kizyma han interpretado un tango de Baffa-Berlingieri, que ha servido para mostrar la sensualidad de este género musical y de baile. Para finalizar, la cantante Noemí Marcela Ríos ha tomado el centro de las tablas para dejar con su voz arenosa y grave una interpretación del tango 'Uno' de Discépolo.

Estos botones de muestra pertenecen a la obra teatral de tango considerada como la más exitosa de la historia y que ya ha sido vista por millones de espectadores alrededor de todo el mundo. De hecho, ha sido merecedora de varios premios, como el de Mejor Musical de Gira otorgado por el Bay Area Theatre Critics Circle de San Francisco.

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En Zaragoza, las funciones tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo a las 20.00 horas y el domingo, 10 de mayo, a las 19.00 horas.