Red Bull anuncia la vuelta de su mayor competición de batallas de gallos a Zaragoza: fechas y posibles participantes

La cultura hip-hop, con orígenes en el barrio newyorkino del Bronx, abarca varios aspectos del arte urbano: los grafitis, el breakdance, el beat-boxing y el freestyle. Este último tuvo su expansión masiva a muchos países del mundo a partir de los años 80, cuando el arte de improvisar se dio a conocer y a practicar en todos los idiomas. La internacionalmente conocida marca de bebida energética Red Bull ha sido uno de los máximos exponentes y potenciadores de esta rama del hip-hop en habla hispana con sus torneos de batallas de gallos, celebrados desde el año 2005.

A excepción de un pequeño parón entre los años 2010 y 2012, sus torneos en la mayoría de países hispanohablantes han acumulado cientos de millones de visitas, incluidas sus competencias regionales para acceder a las máximas competencias. Pues bien, Zaragoza, tras más de 10 años de espera, volverá a albergar una Regional Clasificatoria para la Final Nacional de Red Bull de la Batalla de los Gallos que se celebrará el 1 de febrero en Canarias y que reunirá a los mejores batalleros de España y del mundo.

13 años después, la Red Bull vuelve a Aragón

Bien es sabido que Zaragoza es una ciudad amante del rap, en gran parte por exponentes de la cultura tal y como lo es Kase.O, quien también ha expresado su amor por las batallas de gallos en muchas ocasiones. Fue hace unos días cuando Red Bull anunció cómo se compondrán los torneos en todos los países participantes para la edición de 2027, entre ellos España, que tendrá dos competencias regionales para que sus MCs clasifiquen a la gran cita nacional en las islas: la primera será en Almería el 4 de julio de este año y la segunda en Zaragoza el día 18 de ese mismo mes.

Una fecha veraniega para la que quedan algo más de dos meses y que reunirá a los amantes de la cultura freestyle de la capital aragonesa 13 años después. La Semifinal tuvo lugar en la antigua sala Explosivo de la ciudad un 23 de abril de 2013, que se ubicaba en los alrededores de la plaza Europa, más concretamente en la calle Salinas.

Este evento atrajo a Zaragoza a grandes raperos reconocidos dentro de la escena como lo son Mowlihawk, Khan (subcampeón de la edición), Eude (campeón) e Invert (campeón de la Nacional y de la 'Inter' de 2014).

Posibles participantes

Con las inscripciones abiertas desde hace poco, muchos son los freestylers que van a querer probar para ser seleccionados por la organización de Red Bull Batalla y querer participar en esta regional y optar por algo incluso más grande. Este primer filtro reunirá ya a grandes nombres que seguro no querrán perderse esta cita del circuito de las batallas.

Quienes seguro que NO estarán son los que van directamente clasificados por quedar semifinalistas de la última Nacional en Barcelona en 2025: Fabiuki (Canarias), Alek (Valencia), Dani VK (sensación madrileña) y Bnet (también madrileño, campeón internacional en 2019 y que cayó en octavos de la última 'inter' en Chile).

Habrá que ver si los que se citaron en este último gran torneo entre naciones pasarán por Zaragoza o irán a Almería tras no lograr el podio. Los ya legendarios Chuty y Gazir son parte de la élite mundial de las batallas, y tendrán que pasar por uno de estos clasificatorios si quieren optar al título nacional.

Chuty y Gazir, freestylers españoles, optan a inscribirse a la regional de Zaragoza de este verano / Urban Roosters

Luego están nombres fijos en la competencia, como lo son Sweet Pain, Mnak, el incansable Babi o Segrelles, quienes durante estos últimos años se han quedado a las puertas de ganar el 'oro', y quién sabe si esta oportunidad pasa por la capital aragonesa, aunque por cercanía a sus viviendas habituales algunos pueden decantarse por ir a Andalucía.

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Alguno de los gordos casi seguro que acudirá, como también optarán a hacerlo MCs locales con gran trayectoria en el circuito, tal y como son Zyko GDH o Ander 2k, que ya han mostrado su contento en redes y estarán más que preparados para inscribirse en esta Regional de Red Bull.