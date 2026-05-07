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Reykjavik606 inaugura el festival NEM en Zaragoza

Los donostiarras Kino Internacional y Borja Piñeiro han sumergido al público en una experiencia sonora hipnótica e inmersiva

Reykjavik606 inaugura el festival NEM en Zaragoza

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Reykjavik606 inaugura el festival NEM en Zaragoza / Javier Río

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Un espacio de encuentro entre la vanguardia y la tradición, entre el jazz, la electrónica, la experimentación y las nuevas corrientes sonoras que marcan el pulso de la creación contemporánea. Ese es el objetivo del festival NEM, que se inauguró ayer en la iglesia Santa Isabel de Portugal de Zaragoza de la mano de Reykjavik606.

Lo hicieron (Kino Internacional y Borja Piñeiro son sus componentes) con 'Resonancias', un concierto que invitó al público a sumergirse en una experiencia sonora hipnótica e inmersiva. A través de la fusión del jazz y la música ambiente, Reykjavik606 construye paisajes emocionales en constante movimiento. Saxofón, sintetizadores, percusión y piano dialogan para crear atmósferas envolventes que oscilan entre lo etéreo y lo profundo. Cada nota busca resonar más allá del sonido, hacia la emoción y la contemplación interior.

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