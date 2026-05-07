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La rumba neoquinqui de Uña y Carne levanta la voz de la denuncia social este sábado en La Casa del Loco

El dúo zaragozano Uña y Carne presenta su gira 'Que la rumba te acompañe' en la capital aragonesa este sábado 9 de mayo, en La Casa del Loco

Uña y Carne actúan este sábado en Zaragoza en la gira 'Que la rumba te acompañe'

Uña y Carne actúan este sábado en Zaragoza en la gira 'Que la rumba te acompañe' / Julito Izquierdo

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El dúo musical Uña y Carne, formado por el compositor y cineasta Carlos Salado y el cantante Antonio Clavería, actuará el próximo sábado, 9 de mayo, en la sala La Casa del Loco de Zaragoza, a partir de las 21.00 horas, en un concierto que recorrerá los temas más representativos de su trayectoria dentro de su gira 'Que la rumba te acompañe'.

El proyecto artístico de Uña y Carne tiene su origen en la banda sonora de la película 'Criando Ratas', dirigida por el propio Salado, que se convirtió en un fenómeno de culto dentro del denominado cine neoquinqui en España. El impacto de sus canciones impulsó a ambos artistas a consolidar su colaboración y dar forma a una propuesta musical estable. Desde entonces, el dúo ha desarrollado una carrera en la que ha combinado la producción musical con actuaciones en directo, logrando una creciente proyección en el panorama nacional.

Además, el ADN aragonés les define. Antonio Clavería, la voz representativa de este dúo, es de la localidad turolense de Alcañiz donde dió sus primeros pasos en la música siendo un adolescente y recibió el apoyo de su pueblo desde el primer momento. Hace algo más de un año ya estuvieron en la Sala López y ahora regresan otra sala clásica del del circuito zaragozano.

Antonio Clavería y Carlos Salado son Uña y Carne

Antonio Clavería y Carlos Salado son Uña y Carne / S. E.

El sonido de Uña y Carne se caracteriza por la fusión de estilos como la rumba y la balada, con una base de melodías pegadizas en las que la guitarra española adquiere un papel protagonista. Sus letras abordan temáticas sociales desde una perspectiva directa, combinando elementos de denuncia con relatos personales inspirados en la vida cotidiana y en los entornos urbanos que han marcado su trayectoria.

Las colaboraciones junto a artistas como Jincho, Costa Gamberro, Bebe o Canijo de Jerez les han consolidado en la escena musical y refuerza su último trabajo: 'Consume rumba sin moderación'. Son un grupo viral y que recibe el reconocimiento de un amplio público, así lo demuestra sus números en el entorno digital que los sitúan en el Top 5 de tendencias en YouTube y en el Top 50 Viral España de Spotify. Además, ya participan en festivales por todo el territorio nacional.

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Las entradas para la actuación están disponibles a través de la plataforma Universe, en una cita que reunirá en la capital aragonesa a seguidores del grupo y a público interesado en propuestas musicales de raíz urbana y carácter independiente.

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