Una exposición rinde homenaje a Ramón Perdiguer en el 30 aniversario de la tertulia de cine que fundó en Zaragoza

'Ramón Perdiguer: una vida de amor por el cine' es el título de la exposición que acoge la Biblioteca de Humanidades María Moliner hasta el 30 de junio y que coincide con el 30 aniversario de la Tertulia Perdiguer, el gran legado de este apasionado del séptimo arte.

Ramón Perdiguer era un amante de la cultura. Adoraba el cine, pero también el teatro, la música, la literatura. De hecho, su colección de cine, a la que rinde homenaje esta exposición, estaba formada, fundamentalmente, por libros y revistas. La exposición presenta un recorrido por la vida y la pasión cinematográfica de este destacado cinéfilo zaragozano a través de diversos documentos y objetos de la colección de la Biblioteca, en su mayoría donados por sus sobrinos.

Cuatro ámbitos

La muestra se organiza en cuatro ámbitos que recorren las principales facetas de Ramón Perdiguer. El primero se centra en su figura y trayectoria personal, mientras que el segundo aborda su admiración por el cine y sus grandes divas. El tercero se dedica a su labor como coleccionista, a través de una selección de materiales y objetos, y el último pone el foco en la Tertulia Perdiguer, destacando su origen, evolución y actividad cultural.

A lo largo del itinerario, el visitante podrá conocer mejor la vida de Perdiguer y el origen de su afición desde la infancia, contemplar materiales promocionales originales de los años treinta, adentrarse en el universo de las grandes divas del cine clásico, descubrir las salas de cine que existían en Zaragoza en la década de 1960 y acercarse a las actividades que la Tertulia desarrolla desde su fundación en 1996.

Para la organización de los contenidos, la Biblioteca ha contado con la colaboración de la Tertulia Perdiguer, el Festival de Cine Mudo de Uncastillo y los sobrinos del homenajeado.