Vito Sanz a Luis Larrodera en los Premios Simón: "Tú y yo rodamos juntos la peor serie de la historia"

La gala de los Premios Simón del cine aragonés que se celebró el pasado martes en el Teatro Principal de Zaragoza dejó momentos hilarantes, entre otros, el que protagonizaron Luis Larrodera, conductor de la gala, y el actor oscense Vito Sanz, cuyo último trabajo ren pantalla ha sido la serie 'Por cien millones', de Nacho G. Velilla, que aborda el secuestro de Quini.

"Vito Sanz, ese hombre que siempre se pone en una esquina porque más humilde no puede ser", le espetó Luis Larrodera cuando bajó al patio de butacas con el temido micrófono, justo antes de alabar el trabajo del intérprete en la serie de García Velilla: "Bueno, mi madre me ha dicho que el acento de Zaragoza no lo hago del todo bien", le respondió Vito Sanz, antes de ir más allá: "Estoy muy contento por la serie y sobre todo por rodar en Zaragoza, donde la generosidad de la gente y del equipo hizo todo muy bonito".

"Oye, ¿sabes que tú y yo...?"

Justo en ese momento, el oscense salió por la tangente: "Oye, ¿sabes que tú y yo rodamos una serie, ¿no? Hace años...", le preguntó a Larrodera, que se acordaba ("sí, señor, '45 revoluciones'"), pero que no se esperaba el siguiente apunte de Vito Sanz: "Leí las criticas y la ponían como la peor de la historia", dijo, entre las risas del público asistente.

"Hombre, pero ¿qué críticas lees tú?", continuó la broma Larrodera, pero Vito Sanz puso la guinda positiva al asunto: "Pero eso es bueno, porque significa que los aragoneses estamos en las buenas y en las malas, aguantando el peso. Y fue un gusto trabajar contigo. Eres maravilloso como maestro y como persona, ¡qué bien que nos lo pasamos!".

'45 revoluciones' fue una serie de televisión producida por Bambú para Atresmedia Televisión y protagonizada por Carlos Cuevas, Guiomar Puerta e Iván Marcos, que se emitió en Antena 3 en 2019. Duró solo una temporada ya que la audiencia se desplomó por debajo del 4% del 'share' en su etapa final. Luis Larrodera salió en cuatro capítulos y Vito Sanz en tres de ellos.