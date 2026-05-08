El DJ del momento en la escena 'indie' es aragonés: "Las redes lo han cambiado todo, el tiempo por tema pinchado se ha reducido para que el público no se aburra y desconecte"

Con 16 años, después de haber tocado la trompeta, la corneta e instrumentos de percusión, un amigo le enseñó un equipo de DJ y lo tuvo claro: "Desde el primer momento pensé que era ideal para mí porque que me permitiría enseñar al mundo la música que me enloquecía y me hacía estar en bucle con ella de una forma creativa", explica el que a día de hoy es uno de los disc jockeys más reclamados en Aragón de la escena indie y auténtica referencia de la escena. Es Álex Curreya, que continúa la narración de su vida artística: "Con los años fui adquiriendo equipos y pasando por todos los bares de Barbastro, pero fue en 2015 cuando todo cambió". ¿Qué sucedió? "Me dieron la oportunidad de pinchar en el PolifoniK Sound y resistirse al cierre de un escenario principal tras Dorian, el Columpio Asesino y Pecker fue bastante difícil así que me lancé y fue ahí donde cambió todo".

Desde entonces, Álex Curreya, que todos los fines de semana se le puede ver en el Tony Wilson de Zaragoza donde es residente, acaba de ser elegido mejor disc jockey en los Premios de la música aragonesa y cerró con una sesión la última edición del Vive Latino España, ha ido creciendo y perfeccionando su manera de trabajar durante los 15 años que lleva de ejercicio: "Seguramente hoy no pincho como hace 10 años y dentro de 10 años no pincharé como ahora ya que cada sesión es una experiencia que marca y deja poso para las siguientes y sobre todo que la música está en constante movimiento y tienes que estar constantemente actualizado".

Cómo afectó la pandemia

Desde su mesa de disc jockey, Álex Curreya ha vivido en primera persona la evolución del comportamiento del público: "Mi sesión ideal es poder empezar a bajas revoluciones e ir subiendo progresivamente la velocidad calentando la pista de baile poco a poco y mostrando en el proceso novedades musicales para terminar con un cierre explosivo y nostálgico", asegura, antes de narrar que ha tenido que adaptarse: "Antes del covid-19 veía que el público respondía y quería aprender música nueva o desconocida para él sin la necesidad de que suenen las canciones de moda en todo momento. Después de la pandemia todo cambió y parecía que la gente quería disfrutar la vida al máximo y aprovechar cada minuto y tuvimos una primera época de euforia en la que la que el público buscaba emociones en todo momento, lo que afectó a nuestras sesiones ya que no podías ir con la misma calma sino que el público exigía efusividad desde el primer minuto, aunque con el paso del tiempo se fue regularizando un poco".

Álex Curreya en una de sus sesiones en Marchica. / MARCHICA

Todo para llegar a un momento actual en el que, confiesa Álex Curreya, hay que contar con un elemento más: "Es algo a lo que nos enfrentamos y que definitivamente lo ha cambiado todo, las redes sociales. La facilidad de contenido y la rapidez con la que estamos acostumbrado a consumirlo influye en todos los aspectos de nuestra vida y por supuesto también influye cuando vamos de fiesta y se nota como el público busca sesiones más dinámicas en las que en mi caso, el tiempo por tema pinchado se ha reducido mucho más ya que siempre tengo la sensación de que si no escucha más música y más conocida el público se aburre y desconecta enseguida", afirma.

Y también es muy diferente la escena nocturna que la del conocido como tardeo: "El público de tarde suele ser un público de edad más mayor con obligaciones familiares o laborales y que dispone de poco tiempo para este tipo de ocio lo que por supuesto afecta a nuestras sesiones ya que tienen que ser mucho más dinámicas con todos los 'hits' posibles porque en tres o cuatro horas han querido darlo todo ya. La noche es distinta, la gente ya está mentalizada en salir y va con mucha más calma lo que nos permite hacer un trabajo más pausado y con mayor calidad en la música y en la mezcla".

La improvisación, clave para salir triunfador

Como se ve, el trabajo desde los platos no es nada sencillo y hay que estar preparado para casi todo tal y como explica el barbastrense: "Es vital controlar la improvisación en una sesión porque aunque tengas en cuenta el tipo de evento, la franja horaria del 'set' y el 'line up' restante de los otros DJs, es posible que hayas preparado la sesión al milímetro y no funcione. Dependes de personas y las personas son algunas veces impredecibles. Para ello tener herramientas como muchas canciones, tenerlas ordenadas a tu gusto y saber leer la pista es vital para saber improvisar y hacer que tu sesión funcione".

El barbastrense Álex Curreya a los platos. / EL PERIÓDICO

Con respecto a la salud de la escena actual, Álex Curreya, como testigo privilegiado también tiene un diagnóstico: "Hay escenas muy saturadas con una caída cultural importante como son los tardeos. Por eso creé mi fiesta 'Arde Zaragoza' en horario de tarde, para tener una alternativa a a la mayoría de tardeos de Zaragoza en los que pincha un único DJ seis horas los mismos temas de siempre. Nosotros apostamos por la música en directo de grupos nacionales como Niños Bravos, Jordana B o Toldos Verdes unido a DJs de talla nacional y cómo no, queriendo ser también altavoz para grupos emergentes locales como Bèla Sàndor que debutaron con nosotros en pro del crecimiento de la cultura local", concluye un artista cuyo nombre se acaba de anunciar para una de las noches de Pirineos Sur, entre otros compromisos que ya tiene en su agenda de actuaciones.

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