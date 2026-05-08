El Espacio Zity apuesta a lo seguro con su segundo concierto confirmado: cómo comprar las entradas

El Espacio Zity anuncia el regreso de Viva Suecia a su escenario. La banda murciana, una de las más aclamadas del indie rock español, actuará el próximo 10 de octubre de 2026 a las 22.00 horas en el marco de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, consolidando así la relación entre el grupo y uno de los espacios de conciertos más emblemáticos de la ciudad.

Viva Suecia ya demostró su poder de convocatoria en el Zity en una noche memorable en la que compartieron escenario con Arde Bogotá hace un par de años. Aquella actuación agotó todas las entradas en tiempo récord, dejando un recuerdo imborrable en todos los asistentes y confirmando el tiraje del grupo en la ciudad del Ebro.

La actualización más reciente de su agenda confirma que la banda ha llegado al máximo nivel en directo. El pasado 20 de marzo de 2026, Viva Suecia protagonizó un 'sold out' histórico en Zaragoza llenando hasta la bandera la sala Príncipe Felipe, demostrando que su conexión con el público aragonés es total y que su momento es ahora.

Les acompañará el grupo Malmö 040, unos teloneros de lujo, ya referentes dentro del pop-rock en Espalam con canciones como ‘Los Lugares donde irás’ o ‘Matar la Pena’.

Cómo comprar las entradas

Este nuevo concierto en el Zity durante las Fiestas del Pilar promete ser uno de los eventos musicales más destacados de las fiestas. La demanda generada en anteriores conciertos anticipa que las entradas se agotarán con rapidez.

Las entradas para ver a Viva Suecia estarán disponibles a partir del 17 de mayo a las 18.00 horas a través de la web del Espacio Zity.

La confirmación de Viva Suecia se suma al ya anunciado Myke Towers en la programación del Zity 2026. Con estos nombres sobre la mesa, el cartel tiene muy buena pinta: Zity sigue escribiendo su historia como uno de los festivales más emocionantes del panorama nacional.