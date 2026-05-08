El Festival de Circo Social de Zaragoza llena San José de números imposibles

El Festival de Circo Social de Zaragoza vuelve los días 15, 16 y 17 de mayo al Parque de la Memoria, en el barrio de San José, para celebrar su XIV edición. Organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza, con el Ayuntamiento de Zaragoza, este evento consolida a la ciudad y, concretamente a San José, como un barrio de circo, donde la cultura y el arte se entrelazan con la vida del vecindario.

Este festival, ya integrado en la agenda cultural de la ciudad, pone en valor la creación joven, fomenta la participación comunitaria y transforma el territorio a través de las artes circenses. Durante tres días, alumnado, artistas invitados y compañías profesionales nacionales e internacionales compartirán escenario en galas, talleres y espectáculos abiertos al público de todas las edades.

La programación completa

Este año la programación arrancará el lunes 11 en un taller específico de circo y diversidad con el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, con el objetivo de transmitir los valores de esta disciplina a los futuros profesionales. El 14 de mayo, en la Harinera ZGZ y a las 12.30 horas, se continuará con el público profesional en la sesión informativa 'La nueva ley de enseñanzas abre el camino al circo', compartiendo los avances de los itinerarios formativos y desarrollos curriculares derivados de la inclusión del circo en la Ley de Enseñanzas Artísticas.

El fin de semana la actividad se trasladará al Parque de la Memoria, sede icónica de este festival. Como cada año, los protagonistas son niños, niñas y jóvenes que practican circo durante el año en diferentes barrios de Zaragoza (Oliver, Vadorrey, San Pablo, La Magdalena y San José) y mostrarán sus trabajos en dos galas, viernes y sábado a las 18.30 horas, que además incluirán más programación y unas maestras de ceremonia de excepción. Por un lado, el viernes 15 de mayo será la artista de teatro aragonesa Minerva Arbués quien presente los diversos números de circo del alumnado y el estreno de 'Circo y Vida', una nueva creación colectiva del grupo de circo Joven a Escena. Esta pieza es el resultado de un proceso de trabajo con jóvenes de entre 14 y 17 años de distintos barrios de Zaragoza y será el punto de partida de una gira veraniega por pueblos de Aragón, que este año además llegará por primera vez a la provincia de Teruel.

La jornada también contará con la actuación del grupo Circapacidad, un proyecto de Arturo Peliagudo en el que se mostrará la labor realizada en los talleres de la Harinera ZGZ con personas con discapacidad. Y con la participación de jóvenes promesas del circo aragonés como Mar Ollés (trapecio) y Alicia y Esther (telas).

Rubenik y PakiPaya

El sábado 16 de mayo regresará la muestra del alumnado de la Escuela de Circo Social de Zaragoza y también un número de malabares de Rubenik, una joven promesa del circo aragonés. Conducirá la jornada la artista Marta Iglesias, de la compañía gallega de clown y circo Sempre Arriba. Además, por la mañana, se llevará a cabo un taller de circo en familia. Para terminar el día, el dúo finlandés Lotta and Stinna presentará Just an ordinary day, un clásico número de dúo acrobático con un estilo burlesco y estética de los años 50, que ha recorrido gran parte del mundo y les ha valido el Premio Estatal de Arte del Circo del Gobierno finlandés como parte del colectivo Mad in Finland.

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Para clausurar esta edición, el domingo 17 a las 11.30 horas, la compañía francocatalana PakiPaya representará su espectáculo Shake shake shake con circo aéreo, magia y humor al ritmo de la música disco y para todos los públicos. Una oportunidad única de disfrutar de esta obra que lleva girando más de 12 años, en 12 países diferentes y con multitud de premios, entre los que destacan los reconocimientos al mejor espectáculo de calle en los festivales Mirabilia (Italia) y Miramiro (Bélgica).