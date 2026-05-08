La opinión de Carmelo Moya: Erre que erre
La DPZ ha lanzado un nuevo pliego para la plaza de toros de Zaragoza en la que se la entregará al mejor postor
La Diputación de Zaragoza es hoy un mar de trincheras de las que asoma un enjambre de bocas de cañón apuntando, a la voz de su Capitán General, a empresarios, partidos políticos rivales y todo lo que se mueva...
En 2027 hay elecciones. Pies de plomo. Pupita. Cero autocrítica y patada hacia adelante. No nos importa dónde hemos fallado sino cómo activar el aspersor. Y en eso están.
Sería un milagro que este año haya Feria del Pilar. Y tal.
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
- Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
- La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
- El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
- El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón
El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"
Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’
Un proyecto de Ayuntamiento de Oviedo