La opinión de Carmelo Moya: Erre que erre

La Diputación de Zaragoza es hoy un mar de trincheras de las que asoma un enjambre de bocas de cañón apuntando, a la voz de su Capitán General, a empresarios, partidos políticos rivales y todo lo que se mueva...

En 2027 hay elecciones. Pies de plomo. Pupita. Cero autocrítica y patada hacia adelante. No nos importa dónde hemos fallado sino cómo activar el aspersor. Y en eso están.

Sería un milagro que este año haya Feria del Pilar. Y tal.