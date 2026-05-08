Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diego MonzónDiamond FoundryRestos medievalesDJ aragonésINESucesos Zaragoza
instagramlinkedin

La opinión de Carmelo Moya: Erre que erre

La DPZ ha lanzado un nuevo pliego para la plaza de toros de Zaragoza en la que se la entregará al mejor postor

Sánchez Quero ha presentado los nuevos pliegos para la plaza de toros de Zaragoza este viernes.

Sánchez Quero ha presentado los nuevos pliegos para la plaza de toros de Zaragoza este viernes. / DPZ

Carmelo Moya

Carmelo Moya

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza es hoy un mar de trincheras de las que asoma un enjambre de bocas de cañón apuntando, a la voz de su Capitán General, a empresarios, partidos políticos rivales y todo lo que se mueva...

En 2027 hay elecciones. Pies de plomo. Pupita. Cero autocrítica y patada hacia adelante. No nos importa dónde hemos fallado sino cómo activar el aspersor. Y en eso están.

Noticias relacionadas y más

Sería un milagro que este año haya Feria del Pilar. Y tal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  2. Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
  3. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  4. Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
  5. Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
  6. La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
  7. El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
  8. El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón

El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Persecuciones, incautaciones y detenciones en la Operación Alfa-Lima contra el narco

Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado

Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Operación Abisal de la Guardia Civil en el Atlántico canario, la mayor incautación de cocaína en un solo golpe policial.

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España
Tracking Pixel Contents