Loquillo, Pignoise, Los Rebeldes y Toni Peret, junto al talento altoaragonés, lideran el Dipufest 2026

Loquillo, Pingnoise, Los Rebeldes y Toni Peret compartirán el escenario del Dipufest 2026 en la segunda edición del festival itinerante, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, los días 10 y 11 de julio en el parque de La Pinada de Fraga. Tras su estreno en Huesca el pasado año, donde congregó a 5.500 personas, el festival da un nuevo paso en su vocación provincial y llevará al Bajo Cinca una propuesta abierta, intergeneracional y pensada para disfrutar de la música en directo en un entorno natural.

El cartel oficial ha sido presentado este viernes por el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver; el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún; y varios de los artistas locales que participarán en esta edición.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha indicado que subir al mismo escenario del parque de La Pineda de Fraga a artistas de reconocida trayectoria musical con el talento local es una apuesta por hacer provincia: "Para nosotros significa llevar una propuesta cultural de primer nivel a todo nuestro territorio". La combinación de estrellas consagradas y artistas del territorio refuerza una de las señas de identidad del Dipufest

El festival va más allá de la música y así lo ha resaltado el presidente de la DPH: "Este festival no sólo hace provincia a nivel cultural, también dinamiza la economía social, comercial y hostelera de cada territorio".

Una programación para todos los gustos

La primera jornada, el viernes 10 de julio, tendrá como protagonista a Pignoise, una de las bandas más reconocibles del pop punk español. El grupo liderado por Álvaro Benito, junto a Pablo Alonso y Héctor Polo, llega al Dipufest en plena actividad, con nueva música y una gira que lo mantiene presente en festivales de todo el país. Ese mismo día, el escenario de La Pinada contará también con cuatro propuestas altoaragonesas: Mallazo, The Moorland, La Mochila de Pocholo y Caché.

Desde Monzón, Mallazo aportará su rock lúdico-festivo, marcado por una formación poco habitual en la que conviven trombón, trompeta y violín, y por una mezcla de influencias que va de la ranchera al metal y el blues sin perder la esencia rockera. También actuará The Moorland, formación binefarense reconocida como Mejor Grupo 2024 en los Premios de la Música Aragonesa.

El acento fragatino lo pondrán La Mochila de Pocholo y Caché. La Mochila de Pocholo llega con una propuesta fresca, festiva e irreverente, pensada para convertir el concierto en una celebración colectiva a través de versiones y clásicos del rock. Caché, por su parte, representa la conexión con las nuevas escenas urbanas y electrónicas. El proyecto, impulsado por el fragatino Chelico junto a Caverg, se mueve entre la energía de club, el lenguaje urbano y una estética digital que ya está conectando con públicos jóvenes a través de plataformas como Spotify, TikTok y Shazam.

Jesús Pena DJ, animador en los partidos del CB Peñas, será el encargado de dar continuidad a la noche y ofrecer una sesión para todos los públicos.

Loquillo y Los Rebeldes en el mismo escenario

El sábado 11 de julio será una noche especialmente orientada a los amantes del rock. Loquillo llegará a Fraga como uno de los grandes referentes de la música española, con una trayectoria de casi cinco décadas y un repertorio plagado de himnos.El público podrá corear canciones como 'Cadillac solitario', 'El rompeolas' o 'El ritmo del garaje', temas que siguen ocupando un lugar central en la memoria sentimental del rock nacional.

Concierto de Loquillo en Zaragoza / Pablo Ibáñez

La jornada contará también con Los Rebeldes, banda imprescindible para entender el rock and roll y el rockabilly en España. La formación liderada por Carlos Segarra llevará a La Pinada canciones como 'Mescalina', 'Mediterráneo', 'Un español en Nueva York' o 'Mi generación', con el espíritu de una banda que convirtió el directo en una forma de celebrar el rock clásico con sello propio.

El cierre del Dipufest tendrá sabor remember con Toni Peret, locutor, DJ y productor musical considerado una figura clave del fenómeno del megamix en España. Peret fue uno de los nombres fundamentales de la saga Max Mix, que marcó la música de baile de los años 80 y 90, y pondrá la banda sonora final a dos noches de festival pensadas para bailar, cantar y compartir.

Durante su sesión actuará también Double Vision, dúo español de Eurodance formado por Caroline McCloskey y DJ Pedro Cervero, que alcanzó una importante proyección internacional en la década de los 90 con canciones de letras pegadizas, ritmos techno y una marcada energía de pista de baile.

Tanto el viernes como el sábado, la apertura de puertas será a las 20.00 horas y el cierre del recinto está previsto a las 3.00 horas. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, con una oferta de lanzamiento de 20 euros para la entrada de día y 30 euros para el bono de dos jornadas.

Como novedad, el recinto incorporará 'food trucks' con propuestas gastronómicas para completar la experiencia del público entre concierto y concierto. El festival contará con una ambiciosa producción de luz y sonido, en la línea del despliegue técnico que ya se disfrutó en la primera edición celebrada en la plaza de toros de Huesca.

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