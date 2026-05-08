Naiara reaparece tras la cancelación de su gira, lanza su segundo 'single' y pone fecha a su nuevo disco

Naiara continúa desvelando su nueva etapa artística con el lanzamiento de 'ese hombre', el segundo y último adelanto de 'La Española', su nuevo proyecto que verá la luz el próximo 22 de mayo. En esta ocasión, la artista se une a Las Rodes, una de las voces imprescindibles del flamenco-pop actual, en una colaboración que destaca por su sensibilidad y fuerza emocional.

El tema se construye sobre un evocador imaginario pop de los 2000, incorporando el icónico sample de 'Pa Que Me Quisieras' de Papá Levante. Este guiño conecta directamente con la memoria emocional de Naiara, tendiendo un puente entre su infancia y su presente artístico.

Vulnerable, pero luminoso

En 'ese hombre', Naiara le canta a esa figura que le ha devuelto la esperanza. Desde un lugar vulnerable pero luminoso, la artista explora una forma de amar que ya no duele, sino que reconstruye. La presencia de Las Rodes aporta una capa adicional de profundidad, fusionando raíz y contemporaneidad en una propuesta sonora que refuerza la identidad del proyecto.

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Con este lanzamiento, Naiara completa el adelanto de 'La Española', un proyecto que constituye una primera parte que tendrá continuidad y que promete consolidar su universo artístico a través de una combinación de influencias actuales y referencias emocionales profundamente personales.