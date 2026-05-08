El repertorio musical aragonés que cautivó al mundo vuelve a Zaragoza: "La jota aragonesa fue marca cultural de España durante 100 años"

El I Ciclo de Jota Cosmopolita abre sus actuaciones con un concierto en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón, el próximo miércoles 13 de mayo, a las 19.00 horas. En el evento participarán la soprano Esmeralda Jiménez, el tenor Ignacio Prieto, el pianista Alberto Menjón y los bailadores Sharon Bailo, Iris Sáiz, Adrián Sáiz y Héctor Lorda, bajo la dirección coreográfica de Beatriz Sevilla Ciordia. Además, la actuación servirá como sentido recuerdo a uno de los creadores de la obra, el bailarín Carmelo Artiaga Mialdea.

Según desvela Marta Vela, coordinadora del ciclo, el público va a disfrutar de una poco habitual ‘Jota de la Dolores’ interpretada al piano, de la ‘Rapsodia Española’ de Liszt o de la Habanera de Don Gil. Además, se sumarán novedades e, incluso, un estreno mundial: “Por primera vez, se va a interpretar una obra que he encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia. Es la mitad el himno de España o ‘Marcha de granaderos’ y la otra mitad ‘La jota aragonesa’ de Lahoz”.

“Es el repertorio de jotas que triunfó fuera de España durante el siglo XIX y que toca raíces cultas que estaban de moda, como la ópera, la música de salón o el virtuosísimo”, afirma Vela. De aquellas obras que deslumbraban por su fuerza a un lado y otro del Atlántico, desde Nueva York y hasta San Petesburgo, se ha hecho la selección para este espectáculo íntimo.

El cuerpo de baile del I Ciclo de jota cosmopolita / S. E.

A lo largo del siglo XIX, los teatros de las principales ciudades europeas se llenaban de géneros musicales ligeros para el gusto de las elites urbanas. Operetas, zarzuelas, habaneras, pasodobles y, entre estos compases, se colaba la jota aragonesa con piezas del maestro Liszt, la jota de la Dolores de Tomás Bretón o ‘La jota aragonesa’ de Florencio Lahoz.

En torno a estos repertorios, Marta Vela -música, directora de orquesta e investigadora- ha realizado estudios, que son la base de este ciclo. En 2022, Vela publicó ‘La jota, aragonesa y cosmopolita. De San Petersburgo a Nueva York’, donde desgrana cómo la jota aragonesa se erigió en representante de la música exótica para todos los territorios europeos, junto a la ópera italiana.

Ignacio Prieto interpreta una de las piezas del espectáculo / S. E.

Más cercana al lírico y al ballet que a los bailes y cantos populares, esta variante de la jota surge de un proceso de transformación: “Procede de la jota popular, de raíz, que va a Madrid y ahí adquiere otro barniz en los salones aristocráticos y de la corte. Luego, gracias a Pauline Viardot, empieza a difundirse en París”, resume Vela.

Fue allí donde se incorporó el cuerpo de baile que vestía “a la española” y esa moda causó furor y “locura”, en palabras de Marta Vela, entre la burguesía francesa que elegía esos atuendos para sus vestuarios. Lo que se vivía por estas formas artísticas era entusiasmo “por esta música española que era virtuosa, vistosa y daba alegría”.

Seguir con el legado de Carmelo Artiaga Mialdea

Este concierto también servirá como homenaje al legado de Carmelo Artiaga Mialdea. El bailarín y bailador –bailaba jotas con una formación de danza- estaba preparando este proyecto para llevarlo fuera de Aragón cuando falleció el pasado mes de enero. El presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, así como impulsor de la candidatura de la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, trabajó con Marta Vela para hacer esta versión de la jota internacional. “De justicia es continuar con todo su legado; hemos vuelto a reunir al grupo de bailarines con el que contábamos y estamos muy animados”, remarca Vela.

Tanto Vela como Artiaga colaboraron en el aclamadísimo espectáculo ‘Un arte llamado jota. De principal de belleza’, que se representó en el Teatro Principal de Zaragoza, en 2024. Una versión extendida de este proyecto de la jota cosmopolita. “La jota aragonesa ha sido marca cultural de España durante 100 años, durante el siglo XIX y nos parecía interesante traerlo de vuelta Aragón”, destaca Vela.

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El marco perfecto para estas representaciones, según detalla Marta Vela, son los antiguos casinos, de ahí que cuenten con la presentación en el Casino Mercantil de Zaragoza y, posteriormente, ya prepaen otra actuación en el Real Casino de Madrid. Esas son las únicas actuaciones confirmadas, aunque no se quedará ahí: “Nuestra prioridad será llevarlo a Huesca y a Teruel”, asegura.