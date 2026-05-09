Vuelta a los escenarios
Amaia Montero se abre en canal en su regreso a los escenarios: "Pensé que la música y la vida se habían acabado para mí"
La vocalista regresó a los escenarios con la nueva etapa de 'La Oreja de Van Gogh' casi dos años después de su reaparición
Kevin Rodríguez
Tenerife
El 21 de julio de 2024 quedó grabado para la música española. Aquel domingo caluroso en Madrid, Karol G llenaba su segundo Bernabeú con su 'Mañana será bonita tour', pero lo que nadie esperaba es que aquella noche una de las invitadas fuera Amaia Montero, hasta aquel entonces, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.
Casi dos años después, con la abrupta salida de Leire Martínez de la banda y el regreso de Amaia, que se le escapó a Cayetana Guillén Cuervo en una alfombra roja, la cantante ha inaugurado su gira en Bilbao y se ha abierto en canal para explicar cómo fue su ausencia en la música.
*En elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- La aparición de restos medievales afecta a una promoción de lujo en el centro de Zaragoza
- Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
- La conjura empezó en Salamanca: lo que diga Mariona
- Dos detenidos por un homicidio en La Almunia de Doña Godina
- Un denunciante del caso Forestalia se incorpora al Gobierno de Aragón como director general de Medio Natural
- David Navarro no cita a Guti para el partido ante el Valladolid
- PP y Vox rompen en Aragón con una tradición de 40 años y participarán en las sesiones de control a su propio Gobierno