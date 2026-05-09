Aragón pierde uno de cada cinco espectadores de cine en solo tres años

Las salas de cine aragonesas, después de la pequeña recuperación tras la pandemia en la que, lógicamente, los números se desplomaron, han comenzado una sangría que les ha llevado a que en solo tres años (de 2022 a 2025) hayan perdido uno de cada cinco espectadores. Si el 2022 se cerró con 1,77 millones de espectadores, el año pasado (2025), Aragón lo cerró con 1,42 millones. Es decir, se ha dejado por el camino 350.000 espectadores, lo que supone un 19,9% de caída. Son datos extraídos del estudio que acaba de publicar la Federación de Cines de España (FECE).

Una publicación que pone de manifiesto que 2025 fue un año bastante malo para los cines aragoneses ya que, con el mismo número de pantallas que en el anterior (89), la caída de público fue de un 9,71%, que es la mayor sufrida desde 2022. Y un dato más que agrava el hecho es que está casi dos puntos por encima de la caída a nivel nacional cuya media se situó en un 8%.

Caída mitigada de la recaudación

Donde la comunidad sí que mitigó algo más estos datos fue en la recaudación ya que con 9.113.394 euros, tuvo una caída de un 4,33% pero en este caso es menor que la media nacional que tuvo una pérdida en ingresos de 4,9%. Las causas de que la caída en recaudación esté más mitigada viene, probablemente, por el incremento del precio medio de la entrada y la concentración del público en grandes estrenos.

Estos datos, además, hace que Aragón haya sido la quinta comunidad autónoma que más espectadores perdió en 2025 solo con cifras mejores que Extremadura (10,27%), Islas Canarias (10,31%), Andalucía (11,54%) y Navarra (11,93%).

Desde la Federación de Cines de España hacen un análisis en el que reclaman la ayuda política: «En 2025 retrocedieron asistencia y recaudación. En este contexto, el sostenimiento de las salas no es solo economía: es una decisión de política cultural. Sin un apoyo público estable, programas dirigidos a públicos diversos y modernización, se resienten la diversidad y el acceso a la cultura».

Encuesta de Hábitos Culturales

Esta caída en Aragón va en consonancia, además, con los datos de la última Encuesta de Hábitos Culturales del ministerio. En ella, adscrita al periodo 2024-2025, más de la mitad de los aragoneses (un 51%) aseguraba que había ido al cine al menos una vez en el último año. Sin embargo, el dato ya reflejaba una caída de público con respecto al periodo anterior de la pandemia ya que se llegó a ella con un 56,1% de asistencia (dentro de ella, cayó hasta el 34,6%).

Pero es que, además, en la anterior Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, Aragón lideraba el ránking de asistencia al cine y ahora caía hasta la quinta posición, aunque, eso sí, seguía estando por encima de la media española. Cataluña, con un 56,3%; Comunidad Valenciana, con un 53,6%; y la Comunidad de Madrid, con un 53,1%, ocupaban el podio de asistencia a los cines en el último año.

Con respecto al número de pantallas que hay en cada comunidad, Aragón tiene 66 por cada millón de habitantes, solo por delante de Castilla-La Mancha y Galicia (65), Asturias (64), Extremadura (62) e Islas Canarias (56).