El cine aragonés sí importa... ¿pero no lo suficiente?

Hace casi un siglo ya que se celebró la primera gala de los Premios Oscar en Hollywood. Unos galardones creados por la industria, fundamentalmente, para hacer fuerza por un bien común (está mal visto usar la palabra, pero lo que viene siendo formar un lobby) y, sobre todo, promocionar sus películas y conseguir atraer más público al cine. Una fórmula que se ha mostrado infalible y casi 100 ediciones después si algo queda claro es que la promoción que reciben las películas nominadas en los Oscar sería inasumible por cualquier campaña publicitaria por grande que fuera.

Al amparo de eso galardones se crearon los Goya (muchos años después, en 1987) así como en otros muchos países fundaron sus reconocimientos (como los Bafta, los César, los Leonardo...). Y ya en el siglo XXI, Aragón dijo ¿y por qué no nosotros? Bueno, cuando digo Aragón, en realidad, como todas las ideas, la idea de crear los Premios Simón (y convertir la asamblea de cineastas en Academia) partió de José Ángel Delgado que, ante el escepticismo más o menos general, consiguió convencer al resto y salió adelante la idea de hacer los galardones del cine aragonés.

Atención cumplida

Y con todos los problemas que tiene el audiovisual de la comunidad, principalmente ligados a la falta de financiación y de industria más allá de los creativos (un clásico en esta comunidad), la realidad es que los Premios Simón cumplen el papel de llamar la atención sobre el cine aragonés y con la celebración de la gala consigue la atención mediática que se pretende (siempre se puede aspirar a más).

Por eso, desde que María José Moreno es la presidenta de la Academia del Cine Aragonés se ha prodigado el lema 'El cine aragonés sí importa' que toma su máxima expresión con la celebración de la gala de los Premios Simón. Y si algo quedó claro en el Teatro Principal esta semana es que el audiovisual aragonés necesita un empujón para poder alcanzar la trascendencia que, ojo, todos queremos que tenga... pero hacer cine, nos guste o no nos guste (esto no va de filiaciones o fobias), es caro. Es muy caro. y solo teniendo en una financiación adecuada se puede hacer un buen producto, aspirar a traspasar fronteras y, cuidado, generar esa industria que todos dicen querer crear para generar empleo y riqueza en la comunidad.

No desaprovechó su oportunidad María José Moreno en su discurso y le dejó claro a los políticos que asistieron a la gala que necesitan muchos más apoyos para crecer de verdad y para poder darle al territorio todo lo que puede aportar la industria cinematográfica.

El tiempo de las buenas intenciones

La respuesta de la clase política presente fue la esperada, defender lo que están haciendo y prometer a su manera que apoyarán más al sector. El problema es el de siempre. El tiempo de las buenas intenciones ya pasó y hacer realidad un apoyo cultural sostenible, duradero y que realmente sirva para relanzar a esta comunidad (a nivel industria cultural también), y no solo hablo de cine, pasa por aumentar el presupuesto de Cultura. ¿Se imaginan que un 2% del presupuesto de Aragón fuera al departamento de Cultura? Sí, quizá el cine de la comunidad tendría una financiación justa, y la música, y el teatro, y los artistas... Mientras tanto, todo lo que se prometa es un brindis al sol. Es imposible e inviable.

Decía al principio que los Oscar se crearon para atraer más gente a los cines y promocionar las películas. Es por eso, que cuando llega la resaca de los Premios Simón nos queda en el debe la posibilidad de poder ver los trabajos premiados en pantalla grande. A ese paso todavía no hemos llegado. Pero no por eso se debe dejar de luchar porqué, sí, estoy de acuerdo, 'El cine aragonés sí importa'.